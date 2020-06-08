Понедельник, 8 Июня 2020 20:18

АрмИнфо. В последние дни наблюдается положительная динамика с точки зрения соблюдения антиэпидемиологических правил в республике. Об этом 8 июня на брифинге после заседании комендатуры заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян.

При этом премьер еще раз напомнил, что сегодня он и его семья получили результаты повторного тестирования, который показал отрицательные результаты. "Мы были позитивно диагностированы в минувшее воскресенье, и через 7 дней наличие отрицательного теста заставляет нас пересмотреть свои представления о сроках и обстоятельствах заражения. Конечно, мы этим уже занимаемся, наш положительный опыт поможет сделать полезные выводы. Мы разделим их с общественностью. Мы с удовлетворением констатируем, что фиксируется определенная положительная динамика соблюдения противоэпидемических правил. Я хочу поблагодарить наших соотечественников, присоединившихся к противоэпидемиологическому движению", - сказал Пашинян, заметив, что это движение даст результат не ранее, чем через неделю, поскольку семь дней самый короткий инкубационный срок.

При этом он указал на важность соблюдения всех норм по борьбе с коронавирусом. По словам, главы правительства, важно не форма, а содержание действий граждан в этом направлении - не просто ношение масок, чтобы не быть оштрафованным, а именно их правильное ношение.

"Мы убеждены, что идем по правильному пути, который будет на 100% эффективен в том случае, если наши призывы к политике и соблюдению правил будут услышаны. Действия правительства в этом направлении максимально соответствуют интересам РА от социально-экономических до здравоохранительных отраслей. Акцент в наших действиях ставится не только на социально-экономическую составляющую, но и на образовательную - начиная от правил соблюдения очередей до правильного ношения масок", - сказал он.

Глава правительства также подчеркнул, что призыв властей начать противоэпидемическое движение также получил отклик в обществе.

Пашинян выразил надежду, что будут сформированы группы добровольцев, состоящие из двух человек, которые, сохраняя правила безопасности

здоровья, любезно проинформируют других наших граждан о важности соблюдения правил. "Они будут посещать рынки, дворы и без провоцирования конфликтных ситуаций, с любовью, заботой, по-братски призовут всех соблюдать правила", - констатировал премьер РА.

В тоже время Пашинян коснулся публикаций в социальных сетях со стороны представителей различных социальных слоев, в которых содержится недовольство деятельностью властей в борьбе с коронавирусом, подчеркнув, что на эту тему очень много спекуляций, за которыми власти внимательно следят. По его словам, в РА в условиях пандемии ситуации можно разделить на две группы - и первая группа, это люди заинтересованные в том, чтобы вирус как можно больше распространился в Армении, и как можно больше людей инфицировались, и был максимально плачевный результат.

"Это конкретные политические круги. Но, я хотел бы подчеркнуть, что они закончатся вместе с пандемией в республике, то есть им давно пришел конец, но те, кто это плохо понимает и имеет проблемы с этим пониманием из-за объективных врожденных отклонений, мы им на практике объясним это. Чтобы на этот раз они четко поняли и не пытались совать нос туда, где им не место. Мы прекрасно знаем, где их достойное место и они скоро окажутся там, где достойны быть. Саботажные шаги в отношении, пользующегося доверием народа, правительства РА будут достойно оценены, а их авторы будут удостоены конкретной политической судьбы - они будут отправлены в мусорную корзину политической истории Армении. Они де-факто уже там, и де-юре это будет сделано очень скоро", - подытожил Пашинян.