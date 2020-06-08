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 Понедельник, 8 Июня 2020 19:00
Марианна Мкртчян

Премьер Армении: Высокопоставленные чиновники своим личным примером должны показывать важность выполнения противоэпидемиологических норм

Премьер Армении: Высокопоставленные чиновники своим личным примером должны показывать важность выполнения противоэпидемиологических норм

АрмИнфо. Высокопоставленные чиновники своим личным примером должны показывать важность выполнения противоэпидемиологических норм. Об этом заявил на заседании комендатуры 8 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"К сожалению, встречаются случаи, когда это не происходит. Не может быть такой ситуации, когда действия высокопоставленного государственного чиновника, даже если они имеют де-юре проблемы, реально противоречат публичным посланиям премьер- министра. Я хочу, чтобы это всем было ясно и понятно для всех: не может быть такой ситуации, чтобы действия высокопоставленного государственного чиновника противоречили тексту и контексту слов премьера, и за этим не последует конкретное действие. Это выше человеческих, личных отношений. Это не означает ничего иного. Это лишь четкое безоговорочное требование выполнения порядка и правил, которое не может быть предметом обсуждений. На эту тему в этом зале был разговор, мне показалось, что мое послание достаточно серьезное, и эту серьезность следует оценить. В моих словах ничего не изменилось и не изменится", - подчеркнул премьер, добавив, что это касается как ситуации в условиях пандемии, так и вне этого.

При этом премьер поблагодарив уже бывших директора СНБ, начальника полиции Армении Армана Саркисяна и Эдуарда Мартиросяна за службу, Пашинян выразил мнение, что их потенциал служения народу и государству не исчерпан, и если они выразят заинтересованность темой, вопрос будет рассмотрен.

Как ранее сообщало АрмИнфо сегодня главы СНБ, Полиции и Генштаба РА решением премьера и указом президента были отправлены в отставку.

Отметим, что накануне у сына начальника Генштаба РА Артака Давтяна была свадьба, которая была отмечена с достаточным размахом несмотря на запрет комендатуры.  Распространенный СМИ видеоролик со свадебной церемонии вызвал широкий общественный резонанс. В этой связи сегодня Давтян выступил с заявлением, в котором не опроверг информацию о свадебной церемонии, указав, что все имеют права на личную жизнь. "Призываю некоторых лиц, СМИ не вторгаться в мое личное и семейное пространство и не пытаться меня втягивать в политические игры", - заявил Давтян, при этом выразив готовность понести наказание, по закону, если он допустил нарушения.

После этого в СМИ появилось сообщение о том, что Давтян написал заявление об отставке. Данная информация час спустя получила официальное подтверждение.

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