АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян подписал указы, согласно которым директор СНБ РА Эдуард Мартиросян, начальник Генштаба ВС Артак Давтян и глава Полиции Арман Саркисян покидают занимаемые должности. Соответствующие указы опубликован на сайте президента РА.
Как ранее сообщало АрмИнфо, с предложением освободить от занимаемых должностей вышеуказанных глав силовых структур к президенту обратился премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Другими указами президент РА назначил новым начальником Генштаба Оника Гаспаряна (ранее занимал должность заместителя главы Генштаба), директором СНБ Аргишти Кярамяна, а начальником Полиции - Ваге Казаряна.