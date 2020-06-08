Понедельник, 8 Июня 2020 17:28

АрмИнфо. По делу Микаела Минасяна было восстановлено 9 тыс. файлов, касающихся оффшоров и имущества. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат НС РА Грачья Акопян.

По его словам, во время одного из обысков был найден старый компьютер Минасяна. <Файлы были удалены. Но наши айтишники восстановили файлы - около 9 тысяч штук, в которых представлена информация обо всем. Кому Минасян сколько денег дал, у кого сколько денег он получил, у кого что и как отнял, как фальсифицировал результаты выборов, с помощью кого, какими уловками, кого как купил. Главное - с полным списком собственности, оффшорными счетами и компаниями>, - сообщил депутат.

Напомним, что зять экс-президента РА Сержа Саргсяна - Микаел Минасян привлечен в качестве обвиняемого по угловному делу о незаконном обогащении, отмывании денег и включении ложных данных в декларацию о доходах. В качестве меры пресечения в его отношении был избран арест. Точной инфомарции касательно его нынешнего местонахождения нет; сам Минасян ранее через Facebook сообщал о возбуждении более 10 уголовных дел против людей, имеющих отношение к нему и его семье. Осенью прошлого года премьер-министр РА Никол Пашинян призвал Минасяна вернуться на родину и ответить на вопросы Специальной следственной службы. Речь в частности шла о незаконной, как отметил премьер, приватизации стратегического объекта в Лорийской области. По сведениям СМИ, данным объектом является Дзорагетская гидроэлектростанция (<Дзора ГЭС>). По уголовному делу касательно <Дзора ГЭС> обвиняемым проходит экс-глава МО РА Сейран Оганян, который подозревается в растрате имущества в размере 1,046,400,000 драмов.

Ранее Комитет госдоходов РА сообщил о том, что обвинения Минасяну дополнены п новым эпизодам, касающимся покупки 49% акций ООО <Спайка>, и утаивания данной информации при составлении декларации. В связи с этим было решено дополнить решение о привлечении Минасяна в качестве обвиняемого, и последний был привлечен в качестве обвиняемого по части 1 статьи 310.1 УК РА (два эпизода), по части 2 статьи 314.3 (четыре эпизода) и по пункту 1 части 3 статьи 190.