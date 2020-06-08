Понедельник, 8 Июня 2020 17:16

АрмИнфо. В ходе предварительного следствия по уголовному делу в отношении зятя экс-президента РА Сержа Саргсяна - Микаела Минасяна были выявлены новые подробности.

Как сообщает Комитет госдоходов РА, предполагаемые преступные действия, связанные с Микаелем Минасяном, информация о финансовых средствах, находящихся в распоряжении его и его родственников, являются беспрецедентными в истории правоохранительной системы Независимой Армении.

По одному из эпизодов уголовного дела, в совокупности достаточных доказательств, было принято решение о привлечении Микаела Минасяна в качестве обвиняемого по части 1 статьи 310.1 (незаконное обогащение), части 2 статьи 314.3 (сокрытие сведений в особо крупных размерах, подлежащих декларированию) и пункту 1 части 3 статьи 190 (легализация имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах).

В ходе предварительного следствия по уголовному делу было обосновано, что Минасян, являясь лицом, имеющим обязательство представлять декларацию, установленную законом РА <Об общественной службе>, за отчетный период, а именно - за 2017-2018 гг, увеличил свою собственность на миллионы драмов, что значительно превысило его законный доход, то есть имело место незаконное обогащение. Кроме того, в декларациях, представленных за те же отчетные периоды, он скрыл и не задекларировал данные об имуществе в особо крупных размерах, подлежащем декларированию, а также узаконил имущество в особо крупных размерах, полученное преступным путем. 23.03.2020 г. было принято решение объявить Минасяна в розыск, а в суд общей юрисдикции города Еревана было представлено ходатайство о применении ареста в качестве меры пресечения, которую суд удовлетворил. Последнее решение было обжаловано стороной защиты в Апелляционном суде, и дело возвращено в суд общей юрисдикции для нового рассмотрения.

В рамках уголовного дела, расследуемого в следственном управлении Комитета по госдоходам РА, продолжается работа по раскрытию преступных деяний, совершенных Микаелом Минасяном. В частности, согласно данным, приобретенным следствием, выяснилось, что кроме ранее совершенных деяний, Минасян в 2012-2018 гг, на крупные финансовые средства подозрительного происхождения, через зарегистрированную в Шотландии оффшорную компанию <Уолтекс Экспресс Эл Пи>, а затем - при содействии гражданки Розы Степанян, стал фактическим акционером 49% акций ООО <Спайка>. Между тем эти данные не были включены в декларации должностного лица за 2017 год и 2018 год, что подпадает под общественно опасные деяния, предусмотренные частью 2 статьи 314.3 Уголовного Кодекса РА (сокрытие данных в особо крупных размерах, подлежащих декларированию).

Отмечается, что на основании вышеизложенного было решено дополнить решение о привлечении Минасяна в качестве обвиняемого, и последний был привлечен в качестве обвиняемого по части 1 статьи 310.1 УК РА (два эпизода), по части 2 статьи 314.3 (четыре эпизода) и по пункту 1 части 3 статьи 190. Кроме того, за содействие Минасяну в вышеуказанном деянии, Роза Степанян привлечена в качестве обвиняемой по части 2 статьи 38-314.3 (два эпизода) УК РА.

В рамках предварительного следствия по уголовному делу предпринимаются меры по выявлению всех обстоятельств общественно опасных деяний, совершенных обвиняемыми и другими возможными соучастниками, причинению вреда, причиненного лицам, организациям и (или) государству, а также восстановлению общественной справедливости.

Ранее на своей странице в Facebook пресс-секретарь премьера Мане Геворкян заявила, что Минасян имел незаконные доли в компании <Спайка>, телекомпаниях <Шант> и <Армения>, торговом центре <Ереван мол>, Зангезурском медно-молибденовом комбинате, и ряде других компаний. По ее словам, большая часть его доли была в спешке продана после <бархатной революции>, причем, к примеру, долю в ЗММК, с явным злоупотреблением служебными полномочиями и через подставных акционеров, приобрел бывший директор СНБ Артур Ванецян. Геворкян указала также, что отцу Ванецяна принадлежит компания, ставшая крупным перевозчиком грузов ЗММК. По ее словам, Правительство располагает также сведениями, что Минасян имеет долю коррупционного происхождения в компании UCOM, и именно он де-юре является собственником части акций семьи бывшего главы КГД Гагика Хачатряна. Добавим, что на сегодняшний день местонахождение Микаела Минасяна неизвестно.