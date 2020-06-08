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 Понедельник, 8 Июня 2020 17:00
Марианна Мкртчян

Заявление из Тбилиси: По вопросу оказания помощи Армении в связи с коронавирусом ведутся переговоры

Заявление из Тбилиси: По вопросу оказания помощи Армении в связи с коронавирусом ведутся переговоры

АрмИнфо. По вопросу оказания помощи Армении в связи с коронавирусом ведутся переговоры. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе

По его словам, предложение о помощи Армении уже поступило.  <Проходят переговоры. Как вы знаете, от нас поступило предложение, это все будет предметом переговоров>, - заявил Имнадзе, передают грузинские

СМИ.  Ранее, в МИД Грузии заявили, что между правительствами Грузии и Армении ведется интенсивная коммуникация по вопросу коронавируса. Более того, в конце прошлой неделе состоялся телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств.

Министры иностранных дел Армении и Грузии обменялись мнениями о шагах, предпринимаемых на национальном уровне для предотвращения распространения коронавируса нового типа и устранения социально-экономических последствий пандемии.  Глава МИД Грузии выразил поддержку Армении в борьбе с эпидемией и подтвердил готовность правительства Грузии оказать помощь в этом вопросе.

Армянский министр высоко оценил установившееся тесное сотрудничество на уровне различных ведомств Армении и Грузии, практические периодические контакты и взаимную помощь в преодолении вызовов, обусловленных распространением  эпидемии, включая организацию возвращения граждан двух стран через территорию Армении и Грузии на родину.

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