Понедельник, 8 Июня 2020 15:56

АрмИнфо. Уголовное дело в отношении судьи Давида Григоряна прекращено. Данное решение принял судья суда общей юрисдикции Давид Балаян. В решении судьи отмечается, что дело прекращено ввиду отсутствия состава преступления. Также в его отношении была отменена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Решение может быть опротестовано в вышестоящий суд в течение месяца.

Давиду Григоряну было предъявлено обвинение в служебном подлоге по статье 314 УК РА. 29 июня 2019 года полномочия Григоряна решением Высшего судебного совета (ВСС) были приостановлены. Как сообщала Генпрокуратура: <По данным, полученным по уголовному делу, судья (Давид Григорян) для того, чтобы создать видимость рассмотрения дела в установленный законом 10-дневный срок 14-го сентября 2018 года в 09:30, не находясь в здании суда, при содействии секретаря судебных заседаний подписал и приложил к судебному делу не соответствующий действительности бумажный протокол о проведении судебного заседания с 09: 30 до 09:36.

Адвокат Григоряна, Георгий Меликян на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что его подзащитный был оправдан, и в этой связи выразил свои <соболезнования> Специальной следственной службе и прокуратуре.

Напомним, что именно судья Давид Григорян принял ранее решение об освобождении из под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, под поручительство второго и третьего президентов Арцаха Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна. Позднее Григорян приостановил производство по делу и направил его в Конституционный суд. Затем, Апелляционный суд отметил это решение и вновь арестовал Кочаряна, направил дело на доследование. В свою очередь, судья Григорян приостановил производство по делу и направил его в Конституционный суд. Конституционный суд Армении рассмотрит обращение Григоряна 20 августа.

Примечательно, что аналогичный протокол на тот же день и в то же время был составлен и по другому делу под председательством Григоряна. Эти два протокола были составлены в бумажном виде, в то время как по закону протокол судебного заседания составляется в бумажном виде исключительно в случае отсутствия в суде системы записи заседаний. При этом каких-либо данных об отсутствии в залах указанных заседаний системы записи нет.