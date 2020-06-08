Понедельник, 8 Июня 2020 15:44

АрмИнфо.В бытность начальником Полиции Армении, Владимир Гаспарян дал звание полковника своей жене, и звание подполковника - своей дочери. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат НС РА Грачья Акопян.

Депутат, отметил, что супргуга и дочь Гаспаряна, фактически не посещая работу, получили в качестве зарплаты десятки миллионов драмов. По его словам, данное дело скоро будет расследоваться в суде.

Напомним, что Владимир Гаспарян занимал пост начальника Полиции Армении с 2011-го по 2018-ый гг. Осенью 2019 года ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением, превышении власти, а также в присвоении и растрате средств в особо

крупных размерах. Согласно следствию, с июня 1997 года по ноябрь 2011-го, занимая должность начальника Военной полиции, а затем замминистра обороны, Гаспарян был в курсе того, принятые в разные годы в Военную полицию трое военнослужащих не являлись на службу, поскольку один из них работал водителем у брата третьего президента Армении Сержа Саргсяна - Левы Саргсяна, а другие двое - телохранителями у второго его брата Александра Саргсяна. При этом им из госбюджета начислялась соответствующая заработная плата в свете фактического невыполнения прямых служебных обязанностей.

Ранее также сообщалось, что при покупке жилья для нужд образовательного комплекса Полиции, 30 марта 2017 года в столице была за 10 млн. драмов куплена квартира, которая 22 июня того же года, приказом Гаспаряна, была подарена сотруднице, которая устроилась на службу всего 6 дней назад. Между тем правом на получение жилья в первооочередном порядке обладали лица, прослужившие в структуре 5 и более лет.