Понедельник, 8 Июня 2020 14:52

АрмИнфо.Начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян представил заявление об увольнении. Об этом сообщают ряд армянских СМИ.

Согласно СМИ, заявление об отставке представил и директор СНБ Эдуард Мартиросян. Согласно циркулирующей информации, Эдуарда Мартиросяна на посту директора СНБ сменит недавно назначенный заместителем Аргишти Кярамян.

Официально подтвердить информацию не удалось ни в СНБ, ни в Минобороны.

Отметим, что накануне у сына начальника Генштаба РА Артака Давтяна была свадьба, которая была отмечена с достаточным размахом несмотря на запрет комендатуры. Распространенный СМИ видеоролик со свадебной церемонии вызвал широкий общественный резонанс. В этой связи сегодня Давтян выступил с заявлением, в котором не опроверг информацию о свадебной церемонии, указав, что все имеют права на личную жизнь. "Призываю некоторых лиц, СМИ не вторгаться в мое личное и семейное пространство и не пытаться меня втягивать в политические игры", - заявил Давтян, при этом выразив готовность понести наказание, по закону, если он допустил нарушения.