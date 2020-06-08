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 Понедельник, 8 Июня 2020 14:47
Карина Манукян

Скандально известный ресторан закрыт решением Комендатуры

Скандально известный ресторан <Villa Hills> закрыт решением Комендатуры

АрмИнфо. Экономическая деятельность скандально известного ресторана в Птгни (область Котайк) временно приостановлена на 72 часа решением Комендатуры. Как сообщает Единый информационный центр, решение принято в связи с нарушением правил, касающихся запрета на организацию банкетов.

Напомним, что ресторан получил известность после того, как через социальные сети распространилось видео об организованной там свадьбе. Возмущение общественности, а также премьер-министра РА Никола Пашиняна, вызвал не только сам факт нарушения действующего запрета на проведение массовых торжеств, но и танцевальная постановка, которую исполнили переодетые в похожую на униформу правоохранителей артисты.

Позднее Villa Hills в своем заявлении отметил, что не имеет никакого отношения к танцевальному номеру, поскольку он был проведен со стороны клиента без их уведомления. По их словам, на прошедшей 4 июня свадьбе присутствовало 30 гостей, их температура была измерена перед входом на территорию ресторана, а столы установлены на определенном расстоянии друг от друга. Между тем, согласно решению Комендатуры, в свадьбах и иных торжествах могут принимать участие не более 5-и гостей, причем в данном случае может звучать только фоновая музыка, а ее живое исполнение музыкантами находится под запретом.

Добавим, что в Армении в ежедневном порядке проводятся крупномасштабные проверки в местах массовых скоплений людей, в том числе в торговых точках, заведениях общепита и банках. В связи с выявленными нарушениями установленных противоэпидемиологических норм, по всей республике была временно приостановлена работа нескольких десятков ресторанов. Ранее Никол Пашинян объявил о всеобщем противоэпидемиологическом движении, призвав граждан публиковать в социальных сетях случаи нарушения установленных Комендатурой правил. В итоге, через несколько дней, премьер признал, что был шокирован масштабами подпольной жизни в Армении, когда вопреки действующим запретам по стране организовываются свадьбы, Последние звонки и иные массовые мероприятия.

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