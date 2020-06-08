Понедельник, 8 Июня 2020 14:16

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян и члены его семьи вылечились от коронавируса. Данную новость сообщил сам премьер на своей странице в Facebook.

По словам Пашиняна, результаты двойного тестирования на коронавирус дали отрицательный результат. Глава кабмина также проинформировал, что в связи с этим он возвращается к полному объему работы. <Конечно, нам еще нужно пересмотреть сроки и обстоятельства нашего инфицирования. Но на данный момент важно, что мы все здоровы и имеем иммунитет>, - отметил премьер.

Напомним, что о том, что Пашинян и его семья заболели коронавирусом, стало известно 1 июня. При этом премьр-министр не исключал вероятности того, что он мог заразиться во время одного из рабочих совещаний. Все это время премьер продолжал работать в удаленном режиме.