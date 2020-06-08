Понедельник, 8 Июня 2020 13:48

АрмИнфо.В ближайшие 2-3 дня медцентр <Дилижан> будет принимать больных коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

По словам премьера, в медцентре выделены 55 койко-мест и еще 5 реанимационных коек.

Ранее Пашинян отмечал, что в Армении будут усилены больничные мощности по борьбе с коронавирусом. В частности, в ближайшие несколько дней к борьбе с коронавирусом присоединятся МЦ Спитака (100 койко-мест), МЦ Веди (100 койко-мест), а также одно отделение в МЦ Мартуни (35-40 койко-мест). Ранее, для лечения больных коронавирусом, в системе здравоохранения было выделено в общей сложности около 2 тысяч койко- мест.

В общей сложности, в республике было подтверждено 13325 случаев коронавируса, выздоровели 4099 человек, скончались 211. На данный момент фактическое лечение получают 8943 пациентов