Понедельник, 8 Июня 2020 13:17

АрмИнфо. Комиссия по правам человека в ходе заседания рассмотрела вопрос о ратификации Факультативного пакта к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах.

Как в ходе заседания сообщила замминистра юстиции Кристина Григорян, к концу 2019 года Факультативный протокол пописало 45 стран мира, ратифицировали 24 страны. Армения подписала протокол в 2009 году. «Данный пакт касается прав человека на работу, справедливых признанных условий работы, равных прав для всех сотрудников, права на получение зарплаты, на забастовку, права на экономическую деятельность, права на медицинскую страховку, социальную страховку, а также прав человека на участие в культурной жизни», - отметила замминистра.

По словам Григорян, ратификацией данного пакта Армения принимает на себя обязательство соблюдать данные права человека. «Мы берем обязательство содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе.

Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах был принят Генеральной Ассамблей ООН в декабре 2008 года. Принятием данного пакта мы углубим наше сотрудничество с ООН. Да, к сожалению, мы несколько припозднились с ратификацией данного пакта. Однако, наше правительство привержено улучшению системы прав человека в стране»,- заметила замминистра юстиции.

Ратификация Факультативного пакта к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах была принята единогласно.