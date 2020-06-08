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 Понедельник, 8 Июня 2020 12:47
Ани Мшецян

Комиссия по правам человека предлагает внести изменения в закон «Об адвокатуре»

Комиссия по правам человека предлагает внести изменения в закон «Об адвокатуре»

АрмИнфо.Комиссия по правам человека парламента решила внести изменения в закон «Об адвокатуре», согласно которому, семьи солдат, погибших впоследствии военной службы, могли пользоваться бесплатными услугами общественного защитника. Об этом 8 июня в парламенте Армении заявила глава комиссии по правам человека Наира Зограбян.

Депутат отметила, что над данным законопроектом вместе с депутатами также работали сотрудники Министерства юстиции. «Данный законопроект был принят в первом чтении, после чего, правительство представило одну техническую поправку. Наша цель заключается в том, чтобы семьи солдат, погибших на военной службе, имели возможность пользоваться бесплатными услугами адвокатов по не уголовным делам. Что касается уголовных дел, то в данном случае в законе есть ряд других формулировок»,- подчеркнула глава комиссии.  По словам Зограбян, согласно закону, семьи военнослужащих могут пользоваться услугами общественного защитника бесплатно по 3 уголовным делам.

В свою очередь замминистра юстиции Ваге Даниелян подчеркнул, что на сегодняшний день бесплатной помощью общественного защитника пользуются участники Великой Отечественной Войны. «Наира Зограбян предложила, чтобы данной услугой могли пользоваться члены семьи солдат, погибших вследствие военной службы. Данные услуги также не касаются корпоративных услуг и уголовных дел»,- отметил Даниелян.

Законопроект был принят в комиссии во втором чтении.

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