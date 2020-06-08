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 Понедельник, 8 Июня 2020 12:43

Банк ВТБ (Армения) запустил новую дистанционную услугу: получение денежных переводов посредством платёжных терминалов Telcell

Банк ВТБ (Армения) запустил новую дистанционную услугу: получение денежных переводов посредством платёжных терминалов Telcell

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) запустил новую дистанционную услугу – получение быстрых денежных переводов посредством платёжных терминалов Telcell на карты Банка. 


Таким образом, клиенты смогут получать свои денежные переводы, не ожидая в очереди филиала.


Для получения перевода клиенту необходимо заполнить короткую заявку на платёжных терминалах Telcell. Платёжные терминалы Telcell установлены на территории Еревана и по всей Армении, как внутри филиалов в количестве 102 штук, так и вне филиалов в количестве 2500 штук.
Получить денежный перевод через платёжный терминал Telcell – просто и быстро. Клиенту необходимо:
    Ввести номер платёжной карты Visa/Mastercard Банка ВТБ (Армения);
    На платёжном терминале Telcell в разделе Банка ВТБ (Армения) выбрать “Получение денежного перевода”;
    Заполнить следующие данные:
o    Номер карты, на который будет зачислен денежный перевод, 
o    Код денежного перевода,
o    Валюту и сумму перевода,
o    Предпочитаемую валюту получения перевода,
o    Номер мобильного телефона.

После заполнения данных клиент получит денежный перевод на карту в течение 20-и минут. 


Заявки, заполненные в нерабочие дни или часы, обрабатываются на следующий рабочий день с 09:00.


Клиент будет оповещён о зачислении перевода на карту бесплатным SMS сообщением. Получив перевод на карту, можно обналичить сумму без комиссий посредством около 190 банкоматов Банка ВТБ (Армения) - в драмах РА или в 70 филиалах - в иностранной валюте. 
Таким способом можно получaть переводы следующих международных систем денежных переводов: Unistream, MoneyGram, Converstransfers, Intelexpress, TelCell и Бэст.


Комиссия за осуществление перевода на карту посредством терминалов Telcell составляет:
•    100 драмов РА в филиалах Банка;
•    300 драмов РА через терминалы Telcell вне Банка.

Подробную информацию о дистанционных услугах Банка можно найти на официальном сайте Банка https://www.vtb.am/ru/remote-control и, позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87. 
 

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