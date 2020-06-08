Понедельник, 8 Июня 2020 12:43

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) запустил новую дистанционную услугу – получение быстрых денежных переводов посредством платёжных терминалов Telcell на карты Банка.



Таким образом, клиенты смогут получать свои денежные переводы, не ожидая в очереди филиала.



Для получения перевода клиенту необходимо заполнить короткую заявку на платёжных терминалах Telcell. Платёжные терминалы Telcell установлены на территории Еревана и по всей Армении, как внутри филиалов в количестве 102 штук, так и вне филиалов в количестве 2500 штук.

Получить денежный перевод через платёжный терминал Telcell – просто и быстро. Клиенту необходимо:

 Ввести номер платёжной карты Visa/Mastercard Банка ВТБ (Армения);

 На платёжном терминале Telcell в разделе Банка ВТБ (Армения) выбрать “Получение денежного перевода”;

 Заполнить следующие данные:

o Номер карты, на который будет зачислен денежный перевод,

o Код денежного перевода,

o Валюту и сумму перевода,

o Предпочитаемую валюту получения перевода,

o Номер мобильного телефона.

После заполнения данных клиент получит денежный перевод на карту в течение 20-и минут.



Заявки, заполненные в нерабочие дни или часы, обрабатываются на следующий рабочий день с 09:00.



Клиент будет оповещён о зачислении перевода на карту бесплатным SMS сообщением. Получив перевод на карту, можно обналичить сумму без комиссий посредством около 190 банкоматов Банка ВТБ (Армения) - в драмах РА или в 70 филиалах - в иностранной валюте.

Таким способом можно получaть переводы следующих международных систем денежных переводов: Unistream, MoneyGram, Converstransfers, Intelexpress, TelCell и Бэст.



Комиссия за осуществление перевода на карту посредством терминалов Telcell составляет:

• 100 драмов РА в филиалах Банка;

• 300 драмов РА через терминалы Telcell вне Банка.

Подробную информацию о дистанционных услугах Банка можно найти на официальном сайте Банка https://www.vtb.am/ru/remote-control и, позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.

