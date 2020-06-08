АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) запустил новую дистанционную услугу – получение быстрых денежных переводов посредством платёжных терминалов Telcell на карты Банка.
Таким образом, клиенты смогут получать свои денежные переводы, не ожидая в очереди филиала.
Для получения перевода клиенту необходимо заполнить короткую заявку на платёжных терминалах Telcell. Платёжные терминалы Telcell установлены на территории Еревана и по всей Армении, как внутри филиалов в количестве 102 штук, так и вне филиалов в количестве 2500 штук.
Получить денежный перевод через платёжный терминал Telcell – просто и быстро. Клиенту необходимо:
Ввести номер платёжной карты Visa/Mastercard Банка ВТБ (Армения);
На платёжном терминале Telcell в разделе Банка ВТБ (Армения) выбрать “Получение денежного перевода”;
Заполнить следующие данные:
o Номер карты, на который будет зачислен денежный перевод,
o Код денежного перевода,
o Валюту и сумму перевода,
o Предпочитаемую валюту получения перевода,
o Номер мобильного телефона.
После заполнения данных клиент получит денежный перевод на карту в течение 20-и минут.
Заявки, заполненные в нерабочие дни или часы, обрабатываются на следующий рабочий день с 09:00.
Клиент будет оповещён о зачислении перевода на карту бесплатным SMS сообщением. Получив перевод на карту, можно обналичить сумму без комиссий посредством около 190 банкоматов Банка ВТБ (Армения) - в драмах РА или в 70 филиалах - в иностранной валюте.
Таким способом можно получaть переводы следующих международных систем денежных переводов: Unistream, MoneyGram, Converstransfers, Intelexpress, TelCell и Бэст.
Комиссия за осуществление перевода на карту посредством терминалов Telcell составляет:
• 100 драмов РА в филиалах Банка;
• 300 драмов РА через терминалы Telcell вне Банка.
Подробную информацию о дистанционных услугах Банка можно найти на официальном сайте Банка https://www.vtb.am/ru/remote-control и, позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.