Понедельник, 8 Июня 2020 12:29

АрмИнфо.На территории Армении с 8 по 9 июня ожидается ясная погода без осадков. С 10 по 12 июня в республике в большинстве регионов после полудня ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. В отдельных частях страны возможен град. Температура воздуха существенно не изменится. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

В Ереване с 8-9 июня ожидается погода без осадков. С 10-12 июня после полудня ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-17 м/с. Температура воздуха днем составит +32 градуса.