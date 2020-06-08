﻿
 Понедельник, 8 Июня 2020 11:24
Марианна Мкртчян

МИД: Сегодня из Лос-Анджелеса в Ереван вернутся 33 гражданина Армении

МИД: Сегодня из Лос-Анджелеса в Ереван вернутся 33 гражданина Армении

АрмИнфо. Продолжается возвращение граждан Армении на родину из международного аэропорта Лос-Анджелеса.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, 6 июня из вышеуказанного аэропорта вылетел самолет, выполняющий рейс по маршруту Лос-Анджелес-Амстердам-Минск-Ереван с 59 гражданами РА на борту.

"Благодаря совместным усилиями Генконсульства РА в Лос-Анджелесе (Consulate General of Armenia in Los Angeles) и посольства РА в Нидерландах  (Embassy of Armenia in The Netherlands) были взаимосвязаны два авиарейса, которые выполняются авиакомпаниями KLM и Belavia. По этому маршруту граждане возвращаются из США в РА со 2 мая с периодичностью раз в неделю. На родину уже вернулось 273 гражданина. По маршруту Лос-Анджелес-Амстердам-Минск-Ереван 8 июня в Ереване вернется 33 гражданина", - сообщили в МИД РА, добавив, что все граждане информируются об обязательной самоизоляции по прибытию.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 9 июня
Никол Пашинян посетил инфекционную больницу Никол Пашинян посетил инфекционную больницу "Норк" и Медцентр "Григор Лусаворич"
Пашинян: Саботаж в отношении правительства РА будет достойно оценен, а их авторы отправятся в мусорную корзину политической истории АрменииПашинян: Саботаж в отношении правительства РА будет достойно оценен, а их авторы отправятся в мусорную корзину политической истории Армении
Арсен Торосян: На сегодняшний день 403 инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, еще 94 - в крайне тяжеломАрсен Торосян: На сегодняшний день 403 инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, еще 94 - в крайне тяжелом
Премьер Армении: Высокопоставленные чиновники своим личным примером должны показывать важность выполнения противоэпидемиологических нормПремьер Армении: Высокопоставленные чиновники своим личным примером должны показывать важность выполнения противоэпидемиологических норм
Читать больше



Эксперты
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Армения 2023: требуются политикиАрмения 2023: требуются политики
Армения. От кулаков и мата к системной политикеАрмения. От кулаков и мата к системной политике
Читать больше
Комментируемые
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Президент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелюПрезидент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелю
Торосян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и ГрузииТоросян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и Грузии
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" рассказала, кто может воспользоваться запланированным на 23 мая рейсом Ереван-Воронеж-Ереван
В Армении выявлен 351 новый случай коронавирусаВ Армении выявлен 351 новый случай коронавируса
Посольство Армении в РФ в ближайшие дни организует три рейса из России в ЕреванПосольство Армении в РФ в ближайшие дни организует три рейса из России в Ереван
Власти Армении попросили Венецианскую комиссию представить мнение относительно конституционных измененийВласти Армении попросили Венецианскую комиссию представить мнение относительно конституционных изменений
Тигран Авинян: С 25 мая ношение масок в Армении станет обязательнымТигран Авинян: С 25 мая ношение масок в Армении станет обязательным
В Тавуше будут предприняты меры по охране краснокнижного леопардаВ Тавуше будут предприняты меры по охране краснокнижного леопарда
Лидер фракции Лидер фракции "Просвещенная Армения" находится в кабинете председателя Национального Собрания РА
Ильхам Алиев в очередной раз блеснул лицемерным отношением к проявлениям фашизмаИльхам Алиев в очередной раз блеснул лицемерным отношением к проявлениям фашизма
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" планирует совершить рейсы из Еревана в Воронеж и Тель-Авив
Экс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войныЭкс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны
Поиск по дням

2013 , 2014