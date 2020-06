Понедельник, 8 Июня 2020 11:24

АрмИнфо. Продолжается возвращение граждан Армении на родину из международного аэропорта Лос-Анджелеса.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, 6 июня из вышеуказанного аэропорта вылетел самолет, выполняющий рейс по маршруту Лос-Анджелес-Амстердам-Минск-Ереван с 59 гражданами РА на борту.

"Благодаря совместным усилиями Генконсульства РА в Лос-Анджелесе (Consulate General of Armenia in Los Angeles) и посольства РА в Нидерландах (Embassy of Armenia in The Netherlands) были взаимосвязаны два авиарейса, которые выполняются авиакомпаниями KLM и Belavia. По этому маршруту граждане возвращаются из США в РА со 2 мая с периодичностью раз в неделю. На родину уже вернулось 273 гражданина. По маршруту Лос-Анджелес-Амстердам-Минск-Ереван 8 июня в Ереване вернется 33 гражданина", - сообщили в МИД РА, добавив, что все граждане информируются об обязательной самоизоляции по прибытию.