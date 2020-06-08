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 Понедельник, 8 Июня 2020 11:06
Давид Степанян

Парламентарий: Единственный способ победить коронавирус – удержать его внутри себя

Парламентарий: Единственный способ победить коронавирус – удержать его внутри себя

АрмИнфо.В одиночку, без поддержки народа и общества власти эффективно бороться с распространением коронавируса не способны. Борьба с этой заразой требует консолидации. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат парламентской фракции «Мой шаг» Ованес Игитян.

“В этом свете, давайте попробуем проанализировать поведение нашей оппозиции в самом начале появления коронавируса и сегодня. В тот момент, когда требовалась всеобщая самоизоляция, они поднимали социальные вопросы, проблему неработающего транспорта и закрытых предприятий. Один из депутатов фактически спровоцировал работников ванадзорской фабрики “Глория” на возобновление ее работы. И сегодня мы все видим к чему это привело”, - подчеркнул он.  

Игитян считает недопустимым и неправильным, когда в стенах парламента кто-то из депутатов ставит под сомнение целесообразность ношения масок, поддержания социальной дистанции и ограничения социальных контактов. По его мнению, это сомнение немедленно проецируется в общество. Результат – число зараженных перевалило за 13 тысяч, а число умерших приближается к 200. И в подобных условиях даже сегодня находятся известные люди, утверждающие, что COVID-19 - выдумка правительства.

При этом, по оценкам парламентария, ситуация продолжает контролироваться правительством даже в условиях подобных высоких цифр распространения инфекции. Он отметил, что власти продолжают взывать к сознательности граждан, прекрасно понимая, что система здравоохранения в какой-то момент может и не выдержать подобной нагрузки и подобного числа пациентов.

“Мишенью режима ЧП, мишенью карантина является вирус. Учитывая, что ожидать в ближайшее время появления вакцины против коронавируса не приходится, единственный способ его победить – это удержать его внутри себя. Не распространять и убить при помощи собственного организма. Таким образом, если мы все окажемся в состоянии продержаться в режиме самоизоляции, хотя бы три недели, это приведет к искоренению коронавируса в Армении”, - считает Игитян.

Он отметил, что ввиду невозможности одновременного выявления и изолирования всех инфицированных в одном месте, единственным местом подобной изоляции являются жилища самих граждан. И принудить их к этому практически невозможно – самоизоляция должна стать результатом осознанного, добровольного решения. Поставить по полицейскому у каждой двери невозможно – люди должны доверять власти и проявлять личную ответственность.

“Думаю, что несоблюдение указаний комендатуры, правительства по части соблюдения правил режима ЧП имеет объективные обсоятельства. Мы любим общаться, ходить друг другу в гости, любим отмечать радостные и грустные моменты нашей жизни мероприятиями с участием многочисленных гостей. В условиях самого жесточайшего карантина мы тайно проводим церемонии обручений, многолюдные похороны. То же стремление выразить близким людям соболезнования понятно. Но все это отнюдь не отменяет жизненно важной для нас необходимости научиться сосуществовать с коронавирусом”, - подытожил Игитян.

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