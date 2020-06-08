Понедельник, 8 Июня 2020 10:29

АрмИнфо.В Армении будут усилены больничные мощности по борьбе с коронавирусом.

Как сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян на своей странице в Facebook, в ближайшие несколько дней в системе здравоохранения к борьбе с коронавирусом присоединятся МЦ Спитака (100 койко-мест), МЦ Веди (100 койко-мест), а также одно отделение в МЦ Мартуни (35-40 койко-мест). <Напомним, что ранее на решение этой проблем было выделено около 2 тысяч койко-мест>, - отметил он.

<Еще один важный факт: 7 июня впервые пациентам, поступившим в действующий при Национальном центре ожогов триаж-центр, была сделана компьютерная томография в Центре производства радиоизотопов (известный как циклотрон Института физики). Кстати, около месяца назад на заседании правительства я поинтересовался у министра здравоохранения, когда начнет действовать позитронно-эмиссионный томограф, который установлен именно в этом центре, и крайне необходим для наших граждан с диагностированным раком. Хочу проинформировать, что последний необходимый для окончательного запуска инвентарь и материалы были импортированы в Армению на прошлой неделе, и на следующей неделе он будет полностью задействован после многолетнего простоя. Нашим пациентам, имеющим рак, больше не придется выезжать за границу для ПЭТ/КТ>, - сообщил Пашинян.

По данным на 7 июня, в Армении было в целом выявлено 13130 случаев коронавируса, 4014 пацентов выздоровели, 200 скончались.