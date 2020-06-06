Суббота, 6 Июня 2020 16:31

АрмИнфо.Палата представителей американского штата Колорадо единогласно приняла 1336-й законопроект о преподавании сведений о Геноциде армян и Холокосте в государственных школах.

Как сообщает asbarez.com, Армянский национальный комитет Америки (ANCA) выразил благодарность членам Палаты представителей Дафне Дженетти и Эмили Сиротт, сенаторам Стиву Фенбергу и Денису Хисею, а также члену Палаты Данейе Эсгару и сенатору Доминику Морено за поддержку этого законопроекта и вовлечение армянской общины в этот процесс.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен в Сенате Колорадо, затем он будет отправлен на подпись губернатора.