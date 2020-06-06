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 Суббота, 6 Июня 2020 12:04
Карина Манукян

Второй сын Гагика Хачатряна объявлен в розыск

Второй сын Гагика Хачатряна объявлен в розыск

АрмИнфо. Еще один сын экс-главы Комитета госдоходов Гагика Хачатряна - Артем Хачатрян объявлен в розыск по уголовному делу, расследуемому в Службе национальной безопасности.

 

Артем Хачатрян привлечен в качестве обвиняемого за присвоение в особо крупных размерах, получение взятки в особо крупных размерах, за отмывание денег в особо крупных размерах и содействие злоупотреблению должностными полномочиями (пункт 1 части 3 статьи 38-179, пункт 1 части 3 статьи 190 (два эпизода), часть 2 статьи 38-308 и статья 38-311). Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста, он объявлен в розыск.

 

Отметим, что другой сын Гагика Хачатряна - Гурген Хачатрян, который является сооснователем группы компаний "Галакси" и председателем совета директоров крупной телекоммуникационной компании Ucom, обвиняется в пособничестве при передаче взятки и в действия коррупционного характера.  Он объявлен в розыск и заочно арестован.

 

Ранее, сообщалось о проведении многочисленных обысков со стороны Служба национальной безопасности в офисах и квартирах семьи Хачатрянов, а также в кабинете новоназначенного директора компании Ucom Ара Хачатряна.  Добавим, что конечным бенефициаром компании Ucom выступает семья бывшего супперминистра - министра финансов и  КГД Гагика Хачатряна. Сегодня как сам Гагик Хачатрян, так и его сыновья и племянник (владельцы "Галакси") обвиняются в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Гагику Хачатряну выдвинуто обвинение по части 2 статьи 308 УК РА (Присвоение или растрата средств в особо крупных размерах) и части 2 статьи 308 УК РА (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия).

 

Будучи всю жизнь государственным чиновником, Хачатрян стал одним из самых богатых людей страны.  Компания Ucom до "бархатной революции" пользовалась огромными неформальными привилегиями и все годы, несмотря на операционную прибыль, работала с огромными балансовыми убытками и как следствие не платила налог с прибыли.

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