Понедельник, 1 Июня 2020 20:23

АрмИнфо.Грузия не сможет открыть границу для туристов из стран с высоким уровнем распространения коронавируса, в том числе из Армении. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе в эфире телекомпании <Пирвели>.

<В первую очередь туристы будут из <зелёных> стран. Департамент туризма работает в этом направлении. Будут оформлены двусторонние соглашения со странами с минимальным риском. Разрабатываются и определённые процедуры - какой тест должен пройти турист до прибытия. Многие страны уже ввели эти правила. Например, наши граждане, которые едут в Турцию на лечение, должны пройти ПЦР-тест не ранее, чем за 48 часов [до пересечения границы]. Также уже после пересечения границы в Грузии над туристами будет проводиться определённое наблюдение>, - заявил он, передает Эхо Кавказа.

Ранее сообщалось, что Грузия может запустить "безопасный коридор" для туристов из Израиля, Австрии, Чехии и Украины.

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 210, в общем составив 9492. Среди инфицированных - премьер-министр страны Никол Пашинян и члены его семьи.