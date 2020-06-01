Понедельник, 1 Июня 2020 20:18

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался в допущении ошибок в соблюдении антиэпидемиологических мер по борьбе с коронавирусом, в результате чего он заразился Covid-19. Об этом в ходе брифинга заявил сам премьер-министр РА Никол Пашинян.

При этом он не исключил, что это могло произойти из-за нарушений этих мер человеком напротив. В этой связи глава армянского правительства призвал не повторять его ошибки, и не стать причиной инфицирования своих близких, как это произошло с его семьей.

"Я глубоко убежден, что именно я стал причиной инфицирования моей супруги и трех дочерей. Поэтому призываю Вас, не повторять моих ошибок. Фактически мой случай говорит о том, что ко всем нашим контактам мы должны относиться как к потенциальным носителям вируса. Я периодически проводил тестирование. Причиной для очередной сдачи теста стал планируемый визит в Арцах.

Поскольку, в рамках визита, не исключалась встреча с военнослужащими, я в целях предупредительных мер решил провериться и не подвергать их жизни опасности. Тест дал положительный результат, хотя видимых признаков болезни у меня нет. Чувствую себя хорошо, сегодня температура была 36.5. И уже завтра я планирую более активно вовлечься в работу, дистанционно с правительственной дачи, где мы с семьей находимся в самоизоляции", - сказал премьер Армении.

Вместе с тем, Пашинян отметил, что по разным оценкам в республике может быть от 18 до 20 тысяч асимптомных носителей коронавируса. В этой связи он призвал всех соблюдать меры защиты, постоянно и повсеместно носить маски, осуществлять меры по дезинфекции и не подвергать опасности жизни родных и близких людей, у кого есть сопутствующие заболевания.

Он также не исключил ужесточения мер безопасности, при этом заверив, что они будут стараться этого не делать до тех пор, пока это возможно, но если ситуации ухудшится, будут вынуждены прибегнуть к радикальным шагам.

В тоже время премьер отметил, что многие граждане РА по-прежнему продолжают не соблюдать мер безопасности, и лишь вчера полицией было выявлено более 1200 нарушителей, в отношении которых были составлены акты, а 134 хозсубъекта были закрыты.

Коснувшись того, что асимптомных носителей Минздрав отправляет домой, премьер отметил, что до тех пор, пока гостиничный ресурс позволял, власти их изолировали, но поскольку сейчас инфицированных стало много, власти вынуждены пойти на этот шаг.

В свою очередь министр здравоохранения РА Арсен Торосян проинформировал, что на сегодняшний день 440 граждан, инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 55 - в крайне тяжелом, а еще 16 подключены к аппаратам ИВЛ.

Министр проинформировал, что по-прежнему сохраняется напряженная ситуация с коечным ресурсом, особенно это касается реанимационных. При этом Торосян проинформировал, что Минздрав осуществляет шаги по увеличению коечного ресурса, и серьезные пополнения планируются в Медцентре <Астхик> (20 реанимационных коек, еще 20 - интенсивной терапии), еще по 50 в МЦ <Эребуни> и <Григор Лусаворич> соответственно. По его словам, вместе с тем, осуществляются шаги по интеграции в процесс первичных звеньев здравоохранения с параллельным проведением обучающих мероприятий.

Он также не согласился с утверждением одного из депутатов армянского парламента, что если подобные темпы продолжатся, люди будут умирать дома не получая помощи.

В заключение глава Минздрава призвал граждан соблюдать меры безопасности и носить маски повсеместно.

По данным на 11:00 1 июня, в Армении выявлено 210 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели еще 16 пациентов. В общей сложности, в республике было подтверждено 9492 случаев коронавируса, выздоровели 3402 человека, скончались 139. За последние сутки болезнь унесла жизни восьми человек в возрасте от 63-х до 82-х лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания. За минувший день были зафиксированы также пять случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 55-и.

На данный момент фактическое лечение получают 5896 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 58668 тестов на коронавирус.