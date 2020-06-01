Понедельник, 1 Июня 2020 19:57

АрмИнфо.Дорогие ребята! Начнем лето весело! В Международный день защиты детей РЦНК в Ереване объявляет о старте семейного конкурса, посвященного началу лета!

Предлагаем в режиме самоизоляции провести время весело вместе с членами семьи, с друзьями в компании известных героев любимых мультфильмов.

Многие помнят и любят советские и российские мультфильмы, знают знаменитые цитаты их героев.

Вы сможете участвовать в конкурсе и стать победителем, если:

1. угадаете выражения из предлагаемых мультфильмов на странице Россотрудничества в Армении (https://www.facebook.com/RSGOVArmenia/);

2. примите участие во флешмобе – для этого необходимо воссоздать сцену из известных мультфильмов в Тик-Токе (https://www.tiktok.com/@rsgovarmyouth) и выложить ролик в социальных сетях Тик-Ток, Facebook или Instagram с хэштегами #Мультизоляция #Давайтежитьдружно #РоссотрудничествовЕреване #РЦНКМолодежь. А также необходимо направить видеоролик на электронный адрес sose.martirosian@gmail.com. Количество видео неограниченно.

Конкурс продлится с 1 июня по 1 июля.

Конкурс состоит из следующих номинаций:

Лучший исполнитель (ролик с одним участником); Лучшая семейная игра (ролик с членами семьи); Лучшая командная игра (ролик с друзьями); Приз зрительских симпатий (ролик, набравший максимальное количество лайков).

Итоги конкурса будут подведены профессиональным жюри во главе с мультипликатором, режиссером, Заслуженным деятелем культуры Республики Армения Давидом Саакянцем.