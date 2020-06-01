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 Понедельник, 1 Июня 2020 17:26

Электросети Армении предупреждают об отключениях  2 июня

Электросети Армении предупреждают об отключениях  2 июня

АрмИнфо.Закрытое акционерное общество "Электрические сети Армении" предупреждает, что в целях проведения профилактических работ, во избежание в дальнейшем аварий

2 июня текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00 подъезд 2 жилого дома 4 на улице Орбели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абонент 54/7 на улице Давида Бека; собственные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норка, собственные дома на улицах С.Ханзадяна и Шопрона, улицы Норка 4, 5, 7, 8, 10, 13, 17, переулки 1 и 2 на улицах Норка 2, 13, собственные дома на 2-ом переулке 6-ой улицы Норка, улица Г.Овсепяна 10, собственные дома, прилегающие к улице Серо Ханзадяна, в общине Норк Мараш; адрес 33 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 8-ом Норкском массиве.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.

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