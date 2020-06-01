Понедельник, 1 Июня 2020 17:25

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает получать поздравления от лидеров иностранных государств по случаю своего дня рождения.

Так, Пашиняну свои теплые пожелания направил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. <В Казахстане высоко ценят Ваш личный вклад в укрепление казахстанско- армянских отношений, основанных на добрых традициях дружбы, доверия и взаимной поддержки. Уверен, благодаря

нашим совместным усилиям всестороннее сотрудничество двух стран и впредь будут динамично развиваться как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза>-говорится в поздравлении президента РК.

Пашиняна поздравил и первый президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев, который в своем поздравительном письме подчеркнул, что на современном этапе Казахстан и Армению связывают дружественные и взаимовыгодные отношения. <Убежден, что и в дальнейшем казахстанско-армянское партнерство будет крепнуть на благо наших народов>- отмечается в поздравлении.

Премьера Армении поздравила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. В послании, в частности, говорится:

<Уважаемый Никол Воваевич, примите мои самые теплые и искренние поздравления с днем рождения.

На посту премьер-министра страны Вы многое делаете для развития Армении, укрепления ее безопасности и отстаивания национальных интересов на мировой арене.

Отношения между Россией и Арменией основаны на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Реализуемая Вами политика позволяет еще больше раскрыть потенциал российско-армянского стратегического многовекторного партнерства.

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации заинтересованы в углублении парламентского диалога, который является важной составляющей всего комплекса двустороннего взаимодействия. Высоко ценим Вашу роль в этом.

Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту. Пусть Ваши знания, энергия и целеустремленность служат надежным фундаментом для плодотворной работы во благо братского армянского народа>.

Премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария направил поздравительное Пашиняну в связи с днем его рождения. В послании, в частности, говорится: "Дорогой Никол, Хочу поздравить Вас с днем рождения и пожелать Вам здоровья, всего наилучшего и успехов в Вашей чрезвычайно ответственной и трудной работе. Пользуясь случаем, выражаю надежду, что тесные связи и отношения между Грузией и Арменией, основанные на традиционной дружбе и взаимопонимании, будут и впредь углубляться и развиваться на благо наших народов и с учетом интересов наших стран. Хочу еще раз заверить Вас в моем глубоком уважении и выразить готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества между нашими странами. Господин премьер-министр, еще раз сердечно поздравляю Вас, искренне желаю здоровья, успехов и всего наилучшего".

Свои поздравления Пашиняну направил и президент Литвы Гитанас Науседа, который пожелал здоровья главе армянского правительства. При этом он подчеркнул, что Литва рядом с премьер-министром РА и его семьи в этой борьбе с коронавирусом.