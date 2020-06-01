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 Понедельник, 1 Июня 2020 17:24

Представитель из  Армении принял участие в XХ конференции Всемирной ассоциации ценителей туркменского ручного ковроделия.

Представитель из  Армении принял участие в XХ конференции Всемирной ассоциации ценителей туркменского ручного ковроделия.

АрмИнфо.31мая с.г. в Торгово-промышленной палате Туркменистана состоялась юбилейная XХ конференция Всемирной ассоциации ценителей туркменского ручного ковроделия.

В числе участников – президент общественной организации “Национальный центр армянского ковра и вышивки” Виктор Мнацаканян, председатель Национального комитета совета международных музеев Азербайджана, директор Берлинского государственного музея археологии, руководители компаний «TECHCON GmbH» (ФРГ), «Linkway» (Турция), партнёры и ценители туркменского ковроделия из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, а также учёные-историки и искусствоведы, эксперты, мастера-ковроделы и коллекционеры из Японии, Китая, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов и др.

На полях форума и по видеосвязи были обсуждены достижения в решении задач бережного сохранения и широкой популяризации духовного и культурного наследия туркменского народа, национальных традиций ручного ковроткачества и других видов декоративно-прикладного искусства, внедрение новейших промышленных разработок в отрасли.

Как отмечалось, полотна туркменских мастериц, издавна славящиеся по всему миру, и поныне являются предметом всеобщего восхищения. В новую историческую эпоху это искусство, органично соединяя многовековой опыт и современные технологии, наполняется новым содержанием. Выступающие поделились результатами научных исследований по истории происхождения ковровых орнаментов, развитию этого искусства в различных странах.

Участникам конференции была продемонстрирована современная копия древнего ковра, найденного в одном из курганов на вершине Пазырык Алтайских гор, который датируется приблизительно V веком до нашей эры. Вот, что пишет об этом шедевре древних туркменских ковровщиц Президент Гурбангулы Бердымухамедов в книге «Живая легенда», переведённой на многие языки мира:

Историей «пазырыкского ковра» в настоящее время занимается Институт языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана. А его копия была представлена Государственным объединением «Туркменхалы».

«Близнец» легендарной находки соткан на Ашхабадском предприятии художественного ковроделия. Размер ковра - 2,06 метра на 1,97 метра, общая площадь - 4,06 квадратных метра. В каждом квадратном метре 385 тысяч узелков, а в целом – 1 563100 узелков.

 

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