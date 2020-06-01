Понедельник, 1 Июня 2020 17:08

АрмИнфо.Жестоко избитая в марте текущего года в Гюмри 13-летняя Назели с выздоровлением выписана из больницы. Об этом сообщил мэр Еревана Айк Марутян на своей странице в Facebook.

<Уверен, что Назели ждет мирная и успешная жизнь, в окружении заботливых и любящих людей. В ее лице желаю всем нашим детям беззаботного и безопасного детства, качественного образования и светлых перспектив>, - отметил мэр.

Напомним, что трагедия произошла 5 марта: в результате побоев скончалась мать Назели - 42-летняя жительница Гюмри, а сама девочка, с многочисленными травмами и в крайне тяжелом состоянии, была доставлена в Австрийскую больницу матери и ребенка в Гюмри, а затем - в столичный МЦ <Сурб Аствацамайр>. В преступлении сознался 28-летний знакомый погибшей; по факту жестокого избиения ребенка и убийства его матери возбуждено уголовное дело по пунктам 1 и 14 части 2 статьи 112 УК РА. После трагического инцидента в марте в Гюмри прошла акция протеста против женского насилия.