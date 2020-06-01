Понедельник, 1 Июня 2020 16:16

АрмИнфо. В Гюмри стая бродячих собак напала на ребенка в возрасте 2.5 лет. Ребенок с множественными травмами и ушибами был госпитализирован в Австрийскую больницу матери и ребенка в Гюмри, а затем, после операции, доставлен в столичный МЦ <Сурб Аствацамайр>.

Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь медцентра Геворг Дердзян, на данный момент у малыша наблюдается положительная динамика, он пришел в сознание и начал дышать самостоятельно. В Ереване ребенок перенес еще одну операцию, было осуществлено вмешательство по части челюстно-лицевой хирургии. <Пострадавший получил множественные травмы лица, конечностей, и других частей тела. Шея ребенка серьезно повреждена. Пациент находится в отделении интенсивной терапии, врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное>, - отметил Дердзян.