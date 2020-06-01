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 Понедельник, 1 Июня 2020 15:41
Карина Манукян

Карен Андреасян: Нынешний информационный терроризм - это путь к коррупционному реваншу и контрреволюции

Карен Андреасян: Нынешний информационный терроризм - это путь к коррупционному реваншу и контрреволюции

АрмИнфо.На сегодняшний день в Армении информационный терроризм представляет серьезную угрозу для государственной безопасности. Об этом в беседе с АрмИнфо заявил бывший Омбудсмен Армении, правозащитник Карен Андреасян.

Андреасян отметил, что опасность усугубляется тем, что подрывные действия в тылу нынешнего правительства осуществляются в условиях борьбы с коронавирусом. Как выразился эксперт - правозащитник, со стороны мафиозных структур, представляющиих бывшие власти, предпринимаются шаги для подрыва основ государственности. В этом деле главная роль отведена информационному терроризму, совершаемому через подконтрольных мафии СМИ, политологов и других <мафиозных проституток>. Это осуществляется посредством распространения по своим каналам откровенной лжи и вброса <уток>, с целью создать впечатление притеснений и беззаконий со стороны нынешних властей. Андреасян обратил внимание на то, что при этом нынешний Омбудсмен Армении Арман Татоян, основываясь на предварительной информации о подобных <инцидентах> и не разобравшись в ситуации, выступает с резкими заявлениями, между тем как впоследствии становится очевидным, что <пострадавшими> являются закоренелые преступники и правонарушители.

Цель информационного терроризма, как подчеркивает Андреасян - это создать ложное впечатление о ситуации в Армении среди представителей Диаспоры и международных структур, а также подорвать доверие к властям в обществе. <Это грязные, мафиозные технологии, которые применяются не в политической, а в преступной борьбе>, - подчеркнул правозащитник.

По его словам, самая большая ошибка властей заключается в том, что они не разъясняют общественности, что нынешняя борьба - это не борьба бывших с нынешними или оппозиции с властями, а борьба между мафией и народом.  При этом деяния экс-властей полностью подпадают по статью 223 УК РА - создание преступного сообщества или участие в преступном сообществе. Это деяние объединяет в себя все те преступные явления, которые имели место ранее - то есть система откатов и круговой поруки, которая контролировалась из одного центра мафии.

Как выразился Андреасян, организованный бывшими властями информационный терроизм можно рассматривать как путь в направлении корруционной революции. Эксперт отметил, что вышеотмеченная мафиозная структура была сформирована в Армении в 1995-96 гг., когда прибывающие у власти лица незаконным путем накопили огромные богатства за счет обеднения народа. Сейчас перед ней стоит задача понять, какое лицо станет приемлемым для народа с точки зрения распространения откровенной лжи - будь то бывший глава СНБ Артур Ванецян или зять экс-президента Сержа Саргсяна - Микаел Минасян. Поставленная задача - это добиться возврата в Армению ныне обвиняемых в коррупции и находящихся в розыске бывших официальных лиц, чтобы вновь вернуться к практике повсеместного грабежа и запугивания граждан. 

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