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 Понедельник, 1 Июня 2020 14:59
Ани Мшецян

Артур Давтян: Мы приложим максимум усилий для выявления лиц, связанных с криминальной субкультурой

Артур Давтян: Мы приложим максимум усилий для выявления лиц, связанных с криминальной субкультурой

АрмИнфо.. <Наши исследования показывают, что наличие криминальной субкультуры отрицательно влияет на случаи раскрытия преступлений>, - заявил 1 июня с трибуны парламента генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

Он отметил, что представители криминальной субкультуры создают препятствия в делах по раскрытию преступлений. <Таким образом очевидно, что наше решение о криминализации криминальной субкультуры было верным. Все это приведет к соответствующим последствиям>,- подчеркнул Давтян.

Генпрокурор заявил, что в случаях с делами о криминальной субкультуре наблюдается своеобразные <цепные реакции>. <На сегодняшний день у нас есть 5 уголовных дел, связанных с криминальной субкультурой. В ближайшее время ожидаются успехи в раскрытии данных дел. В преступлениях, связанных с криминальной субкультурой, мы будем особенно жесткими и последовательными>,- подчеркнул Давтян.

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