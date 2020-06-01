Понедельник, 1 Июня 2020 14:59

АрмИнфо.. <Наши исследования показывают, что наличие криминальной субкультуры отрицательно влияет на случаи раскрытия преступлений>, - заявил 1 июня с трибуны парламента генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

Он отметил, что представители криминальной субкультуры создают препятствия в делах по раскрытию преступлений. <Таким образом очевидно, что наше решение о криминализации криминальной субкультуры было верным. Все это приведет к соответствующим последствиям>,- подчеркнул Давтян.

Генпрокурор заявил, что в случаях с делами о криминальной субкультуре наблюдается своеобразные <цепные реакции>. <На сегодняшний день у нас есть 5 уголовных дел, связанных с криминальной субкультурой. В ближайшее время ожидаются успехи в раскрытии данных дел. В преступлениях, связанных с криминальной субкультурой, мы будем особенно жесткими и последовательными>,- подчеркнул Давтян.