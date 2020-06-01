Понедельник, 1 Июня 2020 14:53

АрмИнфо. Кризис, вызванный распространением пандемии коронавируса (COVID-19), оказал серьезное влияние на защиту гражданских лиц в конфликтных зонах. Об этом в ходе своего выступления на видеоконференции по теме " Защита гражданских лиц в вооруженных конфликтах" в СБ ООН, организованной Эстонским председательством в организации, заявил постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян.

При этом постпред Армении напомнил, что Армения безоговорочно поддержала призыв Генерального секретаря ООН к глобальному перемирию, что является ключевым условием для содействия усилиям в борьбе с пандемией в условиях конфликта. По его словам, призыв Генсека также был поддержан властями Нагорного Карабаха.

Маргарян констатировал, что в докладе "Защита гражданских лиц в вооруженных конфликтах" указывается разрушительное воздействие конфликтов на гражданское население.

"Мы разделяем мнение Генсека ООН о насущной необходимости содействовать быстрому, беспрепятственному и безопасному гуманитарному доступу к затронутому конфликтом населению для предотвращения их страданий. Попытки отказа в гуманитарном доступе должны быть выявлены и эффективно рассмотрены. Международное гуманитарное право и международное право в области прав человека продолжают оставаться ключевыми в эффективной защите гражданского населения. Армения придает первостепенное значение полному соблюдению всеми сторонами конфликтов Женевских конвенций и их дополнительных протоколов без каких-либо политических предварительных условий", - подчеркнул постпред Армении в ООН, добавив, что для армянских властей продвижение норм международного гуманитарного права является важным элементом управления и реформирования сектора безопасности Армении.

Он также добавил, что защита прав детей находится в центре внимания правительства Армении в соответствии с взятыми международными обязательствами, что отражается и в Национальной стратегии.

В тоже время армянский дипломат подчеркнул, что Армения высоко ценит активное участие Международного комитета Красного Креста в деле по укреплению безопасности школ посредством строительства безопасных комнат и защитных стен, а также реализации других программ. По его словам, полный и беспрепятственный доступ МККК в районы конфликтов, в том числе в места заключений, имеет жизненно важное значение для обеспечения защиты гражданских лиц.

Маргарян в этом контексте подчеркнул, что гражданское население приграничных районов Армении и Арцаха (Нагорный Карабах) продолжает сталкиваться с серьезными гуманитарными рисками, которые могут еще более усугубиться из-за распространения пандемии и приостановления деятельности полевых операций, связанных с конфликтом.

"Строгое соблюдение трехсторонних соглашений о прекращении огня и укреплении режима перемирия от 1994-95 гг, заключенные Нагорным

Карабахом, Азербайджаном и Арменией, и имеют важное значение для обеспечения защиты гражданского населения и предотвращения нарушений международного гуманитарного права. Мы решительно осуждаем постоянные попытки Азербайджана обострить ситуацию вдоль линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана и армяно-азербайджанской государственной границы, включая нападения на мирных жителей, пограничные пункты и инфраструктуры, попытки диверсионного проникновения и проведение широкомасштабных необъявленных военных учений наступательного характера", - сказал Маргарян.

Армянский дипломат констатировал, что в условиях, когда международное сообщество консолидирует свои усилия в борьбе с пандемией COVID-19, такие действия демонстрируют полное игнорирование призывов Генсека ООН к глобальному прекращению огня и призывов сопредседателей

Минской группы ОБСЕ воздерживаться от любых провокационных действий, которые могут еще больше повысить напряженность в этот период.

Маргарян также коснулся вердикта ЕСПЧ от 26 мая по делу <Макучян и Минасян против Азербайджана и Венгрии>, напомнив, что Армения в течение длительного времени поднимала вопрос о необходимости борьбы с проявлениями расового и этнического профилирования, прославления преступлений на почве ненависти, отрицания и оправдания прошлых преступлений, особенно на уровне лидеров государств и при их поощрении.

"Сегодня решительные действия ООН и региональных организаций по содействию заблаговременному предупреждению, в том числе предотвращению разжигания ненависти и преступления на почве идентичности, приобретают все более важное значение в обеспечении эффективной защиты гражданских лиц в вооруженных конфликтах", - заключил Маргарян.