Понедельник, 1 Июня 2020 14:29

АрмИнфо.В рамках целевой программы государственной поддержки Ардшинбанк запустил процесс предоставления ипотечных кредитов военнослужащим-контрактникам Министерствы обороны РА соответствующих требованиям программы

В рамках программы бенефициары-военнослужащие имеют возможность получить:

• ипотечный кредит на доступных условиях до 25,65 млн. драмов РА, сроком до 20 лет, с первоначальным взносом от 10%,

• Получить государственную поддержку, в виде субсидирования годовой номинальной процентной ставки кредита в размере 3% и предоставлении предоплаты получения кредита до 2.850.000 драмов РА (в размере 10% от стоимости приобретения имущества).

Ипотечные кредиты предоставляются для покупки жилой недвижимости на первичном и вторичном рынках. При этом, в случае покупки квартиры с первичного рынка, существует также возможность возврата суммы налога на прибыль в размере процентов, уплаченных по ипотечному кредиту.

С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте Ардшинбанка по ссылке https://bit.ly/2AdCYRS.