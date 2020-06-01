Понедельник, 1 Июня 2020 13:35

АрмИнфо.Ответ на возможную агрессию против Армении и Арцаха будет более чем соразмерным и мощным. С таким заявлением 1 июня с трибуны армянского парламента выступила глава фракции "Мой шаг" Лилит Макунц реагируя на воинственную риторику, прозвучавшую на прошлой неделе из уст военно­политического руководства Азербайджана.

По ее словам, в этом вопросе взгляды всех политических сил Армении и Арцаха едины. Тем не менее, как считает депутат, необходимо привлечь внимание международного сообщества к этим заявлениям, поскольку Азербайджан, нарушает как минимум одно из трех основополагающих принципов Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта - отказ от силы или угроза силой.

"Международное сообщество, особенно те структуры, которые ответственны за поддержание мира в мире в условиях пандемии выступили с дополнительным заявлением к призыву Генсека ООН о необходимости глобального перемирия. Безразличие международного сообщества может развязать руки президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и привести к новой эскалации в регионе", - убеждена Макунц.

При этом она заверила, что эти действия будут иметь катастрофические последствия в первую очередь для самого Азербайджана.

Отметим, что на прошлой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев, а затем и министр обороны Закир Гасанов выступили с воинствующими заявлениями, в которых заговорили о намерениях силового решения нагорно-карабахского конфликта.