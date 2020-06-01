Понедельник, 1 Июня 2020 12:25

АрмИнфо. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравительное послание премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну в связи с днем его рождения. Об этом сообщает пресс-служба премьера РА.

В нем, в частности, говорится:

"Уважаемый Никол Воваевич,

От имени правительства Российской Федерации и от себя лично передаю искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Хотел 6ы особо отметить постоянное внимание, которое Вы уделяете укреплению дружественных, партнерских и союзнических российско-армянских отношений. По правительственной линии принимаются эффективные решения, направленные на развитие сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной областях, создаются условия для реализации новых совместных проектов в научно-технической, гуманитарной и других сферах.

Важное значение имеет тесное взаимодействие России и Армении в рамках Евразийского экономического союза. Убежден, что общими усилиями мы сможем в полной мере раскрыть большой потенциал экономической интеграции.

Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности".