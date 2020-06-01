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 Понедельник, 1 Июня 2020 12:18
Давид Степанян

Взгляд из Москвы: Попытка вовлеченности Азербайджана в ОДКБ встретит мощное противодействие Армении

Взгляд из Москвы: Попытка вовлеченности Азербайджана в ОДКБ встретит мощное противодействие Армении

АрмИнфо. Разговоры о возможном членстве Азербайджана в ОДКБ или предоставлении Баку статуса наблюдателя в Организации существенно активизируются. В первую очередь в силу того, что сегодня просматривается возможность для подобного статуса. Подобное мнение выразил АрмИнфо заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

<При этом, конкретно по вопросу Азербайджана подобных разговоров пока что не ведется. В частности, в своем недавнем заявлении по ОДКБ глава МИД РФ не упомянул Азербайджана ввиду отсутствия соотвествующей заявки со стороны Баку. Тот же статус наблюдателя должен получить одобрение всех стран-участников, включая Армению.  Соответственно, если его не будет, этот статус для Баку останется недоступен, хотя остальные страны ОДКБ его бы и приветствовали", - заметил он.

Напомним, что на состоявшемся ранее заседании Совета глав МИД стран ОДКБ российский министр Сергей Лавров заявил о возможном получении ШОС и СНГ статуса партнеров ОДКБ.

Комментируя данное заявление, эксперт охарактеризовал его как сделанное с целью расширить как зону влияния ОДКБ, так и, собственно, Организации. Согласно Евсееву, подобные заявления свидетельствуют о проведении определенных обсуждений и наличии процессов на основе заявки Организации.

"В любом случае, Армения имеет все возможности для выражения собственных подходов, как в отношении наблюдательских перспектив Азербайджана, так и в отношении перспектив СНГ и ШОС. С учетом общего интереса стран-участников в развитии возможностей, укреплении и расширении ОДКБ, его сотрудничество с ШОС и СНГ позволит придать организации большую эффективность", - подчернкул военный эксперт.

Евсеев отметил наличие реального инструмента для предотвращения вовлечения Азербайджана в той или иной форме в деятельность ОДКБ. Причем, вне зависимости от наличия тех или иных скрытых переговоров или договоренностей по данному вопросу.  Эксперт предполагает, что ввиду ожидающихся долговременных и непреодолимых противоречий в результате вовлечения Баку в том или ином виде в ОДКБ, страны, заинтересованные в недопущении подобной перспективы, приостановят подобный процесс.

По оценкам Евсеева, данная тематика в любом случае предоставляет ряду игроков пространство политического маневрирования и, соответственно, возможность для переговоров. По его прогнозам, эта возможность очень скоро будет заиграна в различных политических комбинациях, в том числе со стороны Баку. При этом, в любом случае, попытка вовлеченности Азербайджана в ОДКБ встретит мощное противодействие Армении. 

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