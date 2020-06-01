Понедельник, 1 Июня 2020 12:16

АрмИнфо.Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное послание премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну в связи с днем его рождения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В послании, в частности, говорится: "Никол Воваевич, примите мои поздравления по случаю Вашего 45-летия. Ценю конструктивный диалог, установившийся между нами. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению тесной совместной работы по укреплению российско-армянских союзнических отношений, а также партнерского взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности".