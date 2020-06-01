﻿
 Понедельник, 1 Июня 2020 12:15
Карина Манукян

Арестованы трое участников громкого инцидента с похищением человека в Капане

Арестованы трое участников громкого инцидента с похищением человека в Капане

АрмИнфо. Арестованы трое участников громкого инцидента с похищением человека в Капане. Как сообщает Следственный комитет, в общей сложности по уголовному делу обвинения выдвинуты пяти лицам.

Напомним, что 24 мая перед зданием отделения Полиции города Капана прошла акция протеста после задержания полицейскими четырех лиц из окружения мэра Каджарана Манвела Фармазяна. Согласно Следственному комитету, 29 апреля имел место факт похищения гражданина Ш.М. с автостоянки ЗММК, с последующим его избиением со стороны ряда лиц.

В ходе проведенного в рамках заведенного уголовного дела обыска в доме одного из участников инцидента А.П. был обнаружен наркотик <марихуана> в особо крупных объемах. Четверо участников инцидента с похищением обвиняются по пункту 1 части 2 статьи 131 УК РА, а А.П - по части 3 статьи 268 УК РА. Проводятся масштабные следственные действия и оперативные мероприятия для проверки участия мэра в этих инцидентах и уточнения его роли.

Предварительное следствие продолжается. Сам мэр Каджарана свою причастность к громкому инциденту орицает, заявляя, что в данном случае имеет место политическое преследовани

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
Пашинян и Торосян рассказали как обстоят дела с пандемией Covid-19 в АрменииПашинян и Торосян рассказали как обстоят дела с пандемией Covid-19 в Армении
Конкурс #Мультизоляция - «Ребята, давайте жить дружно!»Конкурс #Мультизоляция - «Ребята, давайте жить дружно!»
Комендант: Правительство Армении планирует в середине лета возобновить авиасообщение с другими странамиКомендант: Правительство Армении планирует в середине лета возобновить авиасообщение с другими странами
Черногория открывает границы для граждан более 100 стран: Армения в список не попалаЧерногория открывает границы для граждан более 100 стран: Армения в список не попала
Читать больше



Эксперты
Армения 2023: требуются политикиАрмения 2023: требуются политики
Армения. От кулаков и мата к системной политикеАрмения. От кулаков и мата к системной политике
Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви 
Читать больше
Комментируемые
Президент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелюПрезидент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелю
Торосян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и ГрузииТоросян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и Грузии
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" рассказала, кто может воспользоваться запланированным на 23 мая рейсом Ереван-Воронеж-Ереван
В Армении выявлен 351 новый случай коронавирусаВ Армении выявлен 351 новый случай коронавируса
Посольство Армении в РФ в ближайшие дни организует три рейса из России в ЕреванПосольство Армении в РФ в ближайшие дни организует три рейса из России в Ереван
Власти Армении попросили Венецианскую комиссию представить мнение относительно конституционных измененийВласти Армении попросили Венецианскую комиссию представить мнение относительно конституционных изменений
Тигран Авинян: С 25 мая ношение масок в Армении станет обязательнымТигран Авинян: С 25 мая ношение масок в Армении станет обязательным
В Тавуше будут предприняты меры по охране краснокнижного леопардаВ Тавуше будут предприняты меры по охране краснокнижного леопарда
Лидер фракции Лидер фракции "Просвещенная Армения" находится в кабинете председателя Национального Собрания РА
Ильхам Алиев в очередной раз блеснул лицемерным отношением к проявлениям фашизмаИльхам Алиев в очередной раз блеснул лицемерным отношением к проявлениям фашизма
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" планирует совершить рейсы из Еревана в Воронеж и Тель-Авив
Экс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войныЭкс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны
Граждане России смогут вернуться домой рейсом Ереван-Петербург-МоскваГраждане России смогут вернуться домой рейсом Ереван-Петербург-Москва
Группа граждан РФ 29 апреля сможет вернуться из Армении на родину через территорию ГрузииГруппа граждан РФ 29 апреля сможет вернуться из Армении на родину через территорию Грузии
Авигдор Эскин: Геноцид армян - это исторический факт, но тратить силы лучше на укрепление Армении и иски против ТурцииАвигдор Эскин: Геноцид армян - это исторический факт, но тратить силы лучше на укрепление Армении и иски против Турции
Поиск по дням

2013 , 2014