Понедельник, 1 Июня 2020 12:15

АрмИнфо. Арестованы трое участников громкого инцидента с похищением человека в Капане. Как сообщает Следственный комитет, в общей сложности по уголовному делу обвинения выдвинуты пяти лицам.

Напомним, что 24 мая перед зданием отделения Полиции города Капана прошла акция протеста после задержания полицейскими четырех лиц из окружения мэра Каджарана Манвела Фармазяна. Согласно Следственному комитету, 29 апреля имел место факт похищения гражданина Ш.М. с автостоянки ЗММК, с последующим его избиением со стороны ряда лиц.

В ходе проведенного в рамках заведенного уголовного дела обыска в доме одного из участников инцидента А.П. был обнаружен наркотик <марихуана> в особо крупных объемах. Четверо участников инцидента с похищением обвиняются по пункту 1 части 2 статьи 131 УК РА, а А.П - по части 3 статьи 268 УК РА. Проводятся масштабные следственные действия и оперативные мероприятия для проверки участия мэра в этих инцидентах и уточнения его роли.

Предварительное следствие продолжается. Сам мэр Каджарана свою причастность к громкому инциденту орицает, заявляя, что в данном случае имеет место политическое преследовани