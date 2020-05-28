Четверг, 28 Мая 2020 19:05

АрмИнфо. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Армении продолжает оставаться напряженной. Об этом 28 мая в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

По его словам, для того, чтобы не позволить ситуации выйти из под контроля, необходимо продолжить координированные действия в деле предупреждения распространения коронавируса.

"На сегодняшний день 316 пациентов находится в тяжелом состоянии, 53

- в крайне тяжелом, еще 17 - подключены к аппаратам ИВЛ. Также хотел бы сказать, что вчера в Армении были зафиксированы рекордные показатели по количеству смертей, к сожалению, эта цифра достигла 15", - сказал глава Минздрава.

При этом он добавил, что во избежание кризиса в сфере здравоохранения предпринимаются меры по расширению коечного фонда и до конца месяца, он будет увеличен еще на 100 (по 50 в Медцентре Эребуни и Григор Лусаворич).

В Армении на утро 28 мая зафиксировано 442 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, в стране общее число инфицированных достигло 8216 человек, при этом выздоровело 32 пациента. Умерли от осложнений коронавируса 113 человек (плюс 15 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 44 (плюс 5 за истекшие сутки). Согласно данным, число излечившихся от инфекции составляет 3287 человек. На лечении находятся 4772 человека. В республике было проведено 54931 тестов (1253 за последние сутки).