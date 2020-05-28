Четверг, 28 Мая 2020 19:03

АрмИнфо. МИД России поздравил Армению с Днем Первой республики. Так, в сообщении российского внешнеполитического ведомства на Фейсбук, в частности отмечается: "28 мая в Армении отмечается День Первой Республики.

Дипломатические отношения между нашими странами установлены 3 апреля 1992 года. Россию и Армению связывают отношения союзнического партнерства. Стороны поддерживают тесный и конструктивный политический диалог на высшем и высоком уровнях, интенсивно взаимодействуют на уровне министерств и ведомств. Развивается сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Расширяются культурные и образовательные связи.

Заключено более 200 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров и соглашений. 29 августа 1997 года подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, 26 сентября 2000 года - Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Арменией, ориентированном в XXI век.

Активно развиваются контакты по правительственной, ведомственной и региональной линиям. Стабильно работает российско-армянская Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству Успешно реализуется Программа долгосрочного экономического сотрудничества России и Армении на период до 2020 года.

Солидные результаты достигнуты в торгово-экономической области. Россия остается ведущим торговым и инвестиционным партнером Армении. По итогам 2019 года товарооборот между нашими странами поставил новый рекорд, достигнув отметки в 2,5 млрд долл. США. Накопленные российские инвестиции составляют порядка 45 % всех иностранных капиталовложений в Армении. Продолжается реализация крупных совместных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, финансово-кредитной секторе. Хорошие перспективы у взаимодействия в области высоких технологий.

Позиции России и Армении по большинству ключевых международных проблем совпадают или близки. 2 января 2015 года Армения стала полноправным членом Евразийского экономического союза. Ереван разделяет подходы России, направленные на укрепление СНГ. Членство в ОДКБ рассматривается Ереваном в качестве важного элемента национальной безопасности.

Успешно складывается российско-армянское взаимодействие на международных площадках. На практике это означает максимальный учет интересов и запросов друг друга, будь то процесс голосования по тем или иным документам или оказание взаимной поддержки кандидатур, выдвигаемых на выборах в органы системы ООН. Повышению эффективности общих форматов и координации внешнеполитических шагов на мировой арене способствуют регулярные консультации между Министерствами иностранных дел двух стран, проводимые на основе двухлетних планов.

Динамично развиваются межрегиональные связи, в которые вовлечены порядка 70 субъектов Российской Федерации и практически все марзы Армении. Проводятся межрегиональные форумы - очередной запланирован на текущий год. Расширяются гуманитарные обмены, в том числе в сферах образования, науки, информации, спорта, культуры и искусства. Около 9 тысяч армянских граждан получает в России высшее и среднее профессиональное образование"