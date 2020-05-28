Четверг, 28 Мая 2020 19:02

АрмИнфо.Армянское внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением по случаю Дня Первой Республики.

"28 мая Армения и армяне всего мира отмечают 102-ю годовщину майских героических сражений и Первой армянской республики. Этот день, занимающий особое место в нашей тысячелетней истории, несет в себе два важных посыла: после геноцида, имевший место на большей части исторической родины - в Сардарапате, Гаракилисе, Баш-Апаране произошла армянская национальная борьба за выживание, а после майских побед армянский народ раз и навсегда подтвердил свое право на существование", - говорится в сообщении МИД Армении, поступившем в АрмИнфо.

Во-вторых, продолжили в армянском внешнеполитическом ведомстве, после перерыва в более чем пять веков, армянская государственность была восстановлена, и Республика Армения стала субъектом международных отношений.

"Первая Республика была сформирована во время Первой мировой войны и сыграла важную роль в прекращении войны в нашем регионе как на военном, так и на дипломатическом фронтах.

Республика Армения активно участвовала и, наконец, стала частью международных мирных договоров, определяющих итоги мировой войны.

Первая Республика Армения защитила право армянского народа на существование и самоопределение, в том числе и в Арцахе, сформулировав в как качестве международной задачи вопрос о статусе Арцаха.

Не имея долгой жизни, Первая Республика заложила основы для внутренних и политических институтов, а также сформировала те ориентиры, по которым развивается армянская государственность", - подчеркнули в МИД Армении.

В заключение в ведомстве отметили, что 28 мая, объединяя усилия по национально- освободительной борьбе и строительства государственности, по-прежнему является ключевым символом двух вызовов, и по сей день стоящих перед армянской государственностью и всеармянством - обеспечения безопасности и суверенитета.