Четверг, 28 Мая 2020 12:34

АрмИнфо.Авиакомпания "Армения" 2 июня планирует совершить специальный рейс по маршруту Ереван-Лион-Ереван. Об этом говорится на официальной странице компании в Фейсбуке.

Согласно источнику, воспользоваться авиарейсом Ереван-Лион могут исключительно граждане Франции, и те, кто имеет вид на жительство во Франции. Для этого, как говорится в сообщении, необходимо зарегистрироваться в авиакомпании "Армения", посетив головной офис авиакомпании, который распложен по адресу ул. Вазгена Саргсяна, 10, бизнес-центр "Пиацца Гранде", или позвонив по следующим номерам: +374 60 51 77 77, +374 11 74 77 77.

"Соответственно, авиарейсом Лион-Ереван могут воспользоваться граждане Армении, а также те, кто имеет законное право проживать в РА или является членом семьи гражданина Армении. Для этого последним необходимо зарегистрироваться, позвонив в Посольстве РА во Франции на номер +33753380239, в Постоянное представительство РА в Страсбурге (+33643964105), в Генеральное консульство РА в Лионе (+33666763191) или Генеральное консульство РА в Марселе (+33760323678)", - проинформировали в авиакомпании