﻿
 Суббота, 23 Мая 2020 18:19
Марианна Мкртчян

КГД Армении нашёл путь по разгрузке КПП "Мегри" на армяно-иранской границе

КГД Армении нашёл путь по разгрузке КПП "Мегри" на армяно-иранской границе

АрмИнфо. Комитет государственных доходов Армении нашёл путь по разгрузке контрольно-пропускного пункта "Мегри" на армяно- иранской границе. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе КГД РА.

 

"С целью снижения нагрузки на КПП "Мегри", Комитет государственных доходов принял решение, что на таможенном пункте на КПП будут заполняться транзитные декларации на товары возимые из Ирана на фурах, зарегистрированных в Армении.  Затем, эти товары будут направлены в иные таможенные структуры и терминалы, где и будут осуществлены окончательные таможенные оформления и отпуск товаров", - говорится в сообщении КГД.

 

Отметим, что со второй декады февраля армяно-иранская граница закрыта для проезда граждан. Запрет не касается грузоперевозок, которые осуществляются при строгих профилактических мерах.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
КГД Армении нашёл путь по разгрузке КПП КГД Армении нашёл путь по разгрузке КПП "Мегри" на армяно-иранской границе
Защита Гагика Хачатряна заверяет: Их подзащитный лишен конституционного права на охрану здоровьяЗащита Гагика Хачатряна заверяет: Их подзащитный лишен конституционного права на охрану здоровья
В Грузии назвали недипломатичными заявления министра здравоохранения Армении по ситуации с коронавирусомВ Грузии назвали недипломатичными заявления министра здравоохранения Армении по ситуации с коронавирусом
Армия обороны Арцаха пресекла попытку диверсионного проникновения противникаАрмия обороны Арцаха пресекла попытку диверсионного проникновения противника
Никол Пашинян знакомится с ходом сельскохозяйственных работ в Араратской областиНикол Пашинян знакомится с ходом сельскохозяйственных работ в Араратской области
Читать больше



Эксперты
Армения 2023: требуются политикиАрмения 2023: требуются политики
Армения. От кулаков и мата к системной политикеАрмения. От кулаков и мата к системной политике
Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви 
Читать больше
Комментируемые
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" рассказала, кто может воспользоваться запланированным на 23 мая рейсом Ереван-Воронеж-Ереван
В Армении выявлен 351 новый случай коронавирусаВ Армении выявлен 351 новый случай коронавируса
Посольство Армении в РФ в ближайшие дни организует три рейса из России в ЕреванПосольство Армении в РФ в ближайшие дни организует три рейса из России в Ереван
Власти Армении попросили Венецианскую комиссию представить мнение относительно конституционных измененийВласти Армении попросили Венецианскую комиссию представить мнение относительно конституционных изменений
Тигран Авинян: С 25 мая ношение масок в Армении станет обязательнымТигран Авинян: С 25 мая ношение масок в Армении станет обязательным
В Тавуше будут предприняты меры по охране краснокнижного леопардаВ Тавуше будут предприняты меры по охране краснокнижного леопарда
Лидер фракции Лидер фракции "Просвещенная Армения" находится в кабинете председателя Национального Собрания РА
Ильхам Алиев в очередной раз блеснул лицемерным отношением к проявлениям фашизмаИльхам Алиев в очередной раз блеснул лицемерным отношением к проявлениям фашизма
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" планирует совершить рейсы из Еревана в Воронеж и Тель-Авив
Экс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войныЭкс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны
Граждане России смогут вернуться домой рейсом Ереван-Петербург-МоскваГраждане России смогут вернуться домой рейсом Ереван-Петербург-Москва
Группа граждан РФ 29 апреля сможет вернуться из Армении на родину через территорию ГрузииГруппа граждан РФ 29 апреля сможет вернуться из Армении на родину через территорию Грузии
Авигдор Эскин: Геноцид армян - это исторический факт, но тратить силы лучше на укрепление Армении и иски против ТурцииАвигдор Эскин: Геноцид армян - это исторический факт, но тратить силы лучше на укрепление Армении и иски против Турции
Сегодня граждане Армении смогут вернуться домой из Москвы и ПитераСегодня граждане Армении смогут вернуться домой из Москвы и Питера
Нахичеванская-на-Дону армянская община сообщила о том, что новость о чартерном рейсе Ростов-Ереван тиражируется в СМИ с искажением фактовНахичеванская-на-Дону армянская община сообщила о том, что новость о чартерном рейсе Ростов-Ереван тиражируется в СМИ с искажением фактов
Поиск по дням

2013 , 2014