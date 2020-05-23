Суббота, 23 Мая 2020 18:19

АрмИнфо. Комитет государственных доходов Армении нашёл путь по разгрузке контрольно-пропускного пункта "Мегри" на армяно- иранской границе. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе КГД РА.

"С целью снижения нагрузки на КПП "Мегри", Комитет государственных доходов принял решение, что на таможенном пункте на КПП будут заполняться транзитные декларации на товары возимые из Ирана на фурах, зарегистрированных в Армении. Затем, эти товары будут направлены в иные таможенные структуры и терминалы, где и будут осуществлены окончательные таможенные оформления и отпуск товаров", - говорится в сообщении КГД.

Отметим, что со второй декады февраля армяно-иранская граница закрыта для проезда граждан. Запрет не касается грузоперевозок, которые осуществляются при строгих профилактических мерах.