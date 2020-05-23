﻿
 Суббота, 23 Мая 2020 17:55
Марианна Мкртчян

Защита Гагика Хачатряна заверяет: Их подзащитный лишен конституционного права на охрану здоровья

Защита Гагика Хачатряна заверяет: Их подзащитный лишен конституционного права на охрану здоровья

АрмИнфо. Адвокатская группа Хачатрянов заявляет, что целый государственный аппарат, напрягая все свои силы, противозаконным образом перевел Гагика Хачатряна из медицинского центра "Астхик" в уголовно- исполнительное учреждение "Ереван-Кентрон", лишив его конституционного права на охрану здоровья, после чего начались манипулятивные оправдания государственных чиновников. 

Об этом говорится в сообщении защиты Хачатряна, поступившем в АрмИнфо.

 

Адвокатская группа заверяет, что Министерство юстиции РА во главе с Рустамом Бадасяном без проверки фактов поспешили объявить, что Гагик Хачатрян якобы выписан из медцентра "Астхик" по решению центра. Защита обвинила Минюст в искажении фактов, и их неполном представлении.  "Согласно документу, выданному медицинским центром "Астхик", Гагик Хачатрян выписан на основании решения №Е-863 директора государственной некоммерческой организации "Уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Кентрон". Повторяем: его выписали не с выздоровлением, а на основании решения директора государственной некоммерческой организации.   Причем, согласно заявлению министра выписка имела место в 16:00, однако сотрудники уголовно-исполнительное учреждения МЮ РА и врач государственной некоммерческой организации "Уголовно-исполнительный медицинский центр", вероятно, каким-то образом предчувствуя все это, прибыли в МЦ с целью принудительного перемещения Гагика Хачатряна еще к 14:00", - сообщили адвокаты.

 

Защита добавила, что вышеупомянутые должностные лица сообщили медперсоналу больницы, что Гагика Хачатряна переводят в другое место с целью продолжения необходимого лечения, однако на самом деле его собирались перевести и перевели в уголовно-исполнительное учреждение, что  выяснилось после вмешательства адвокатской группы.  "То есть, мы констатируем, что арестованный пациент может быть выписан из больницы в трех случаях: по желанию пациента, в случае выздоровления пациента, по требованию должностных лиц МЮ РА", - отметила защита, добавив, что Хачатряну необходимо не только хирургическое лечение стеноза шейного отдела позвоночника, но и показано продолжать терапевтическое и реабилитационное лечение - кинезитерапию, и он не мог просить о выписке.

"Получается, что выписка Гагика Хачатряна должна была произойти по требованию компетентного органа. Именно с целью выяснения этого обстоятельства мы подали соответствующий запрос в медицинский центр <Астхик>, откуда нам ответили в письменном виде, что в связи с выпиской Гагика Хачатряна был направлен запрос в государственную некоммерческую организацию <Уголовно-исполнительное медицинский центр> МЮ РА, после ответа на который будет ясен вопрос выписки пациента. На данный момент, по состоянию на 22.05.2020 г. в 18:36 инициативы и указания на выписку нет", - добавила защита, указав на игнорирование их просьбы, перед перемещением выяснить в медицинском центре, выписан ли Гагик Хачатрян на момент перемещения или нет.  "И после всего этого министерство юстиции РА заявляет, будто государственные должностные лица не заинтересованы в перемещении Гагика Хачатряна в уголовно- исполнительное учреждение.

 

И напоследок следующий вопрос: почему сотрудники министерства юстиции РА еще 22 января 2020 года, опять-таки незаконно, прервали лечение Гагика Хачатряна в медицинском центре <Астхик> и перевели его в уголовно-исполнительное учреждение?  Почему директор государственной некоммерческой организации <Уголовно- исполнительное медицинский центр> МЮ РА еще 30.03.2020 года в письме за №Е-535 потребовал от главного врача МЦ <Астхик> в сжатые сроки обсудить завершение стационарного лечения Гагика Хачатряна и возможность продолжения лечения в амбулаторных условиях, в случае необходимости? Что было явным давлением государственного органа на медицинский центр с целью прекращения   лечения Гагика Хачатряна, на основании чего адвокат Гагика Хачатряна еще 01.04.2020 года в письменном виде попросил директора государственной некоммерческой организации воздержаться от ненадлежащего вмешательства в процесс лечения Гагика Хачатряна, а также от оказания непрямого давления на гражданский медицинский центр с целью прекращения его лечения", - заключили в адвокаты Хачатряна.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Министерство юстиции РА накануне сообщил, что подписанный врачами оригинал документа о выписке 22 мая в 16:00 Гагика Хачатряна был оставлен медперсоналом в кабинете директора медцентра, после чего таинственным образом исчез.  Министрество также обвинило МЦ "Астхик" в заинтересовананности в содержании Гагика Хачатряна в указанном медицинском центре. "После "исчезновения" оригинального документа о выписке Хачатряна, была предоставлена другая информация, диаметрально противоположная фактам, представленным в указанном документе.  Кажется, медицинский центр "Астхик" отказался от своего решения о выписке Хачатряна.  В этой ситуации выглядит как минимум сомнительным то, как решение врачей­специалистов о выписке могло так внезапно измениться", - заявили в Минюсте.

Гагик Хачатрян обвиняется в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Гагик Хачатрян и его родственник Карен Хачатрян (бывший сотрудник КГД) были задержаны 27 августа. Им выдвинуто обвинение по части 2 статьи 308 УК РА (Присвоение или растрата средств в особо крупных размерах) и части 2 статьи 308 УК РА (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия). Ранее он был госпитализирован в связи с проблемами со здоровьем. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
КГД Армении нашёл путь по разгрузке КПП КГД Армении нашёл путь по разгрузке КПП "Мегри" на армяно-иранской границе
Защита Гагика Хачатряна заверяет: Их подзащитный лишен конституционного права на охрану здоровьяЗащита Гагика Хачатряна заверяет: Их подзащитный лишен конституционного права на охрану здоровья
В Грузии назвали недипломатичными заявления министра здравоохранения Армении по ситуации с коронавирусомВ Грузии назвали недипломатичными заявления министра здравоохранения Армении по ситуации с коронавирусом
Армия обороны Арцаха пресекла попытку диверсионного проникновения противникаАрмия обороны Арцаха пресекла попытку диверсионного проникновения противника
Никол Пашинян знакомится с ходом сельскохозяйственных работ в Араратской областиНикол Пашинян знакомится с ходом сельскохозяйственных работ в Араратской области
Читать больше



Эксперты
Армения 2023: требуются политикиАрмения 2023: требуются политики
Армения. От кулаков и мата к системной политикеАрмения. От кулаков и мата к системной политике
Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви 
Читать больше
Комментируемые
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" рассказала, кто может воспользоваться запланированным на 23 мая рейсом Ереван-Воронеж-Ереван
В Армении выявлен 351 новый случай коронавирусаВ Армении выявлен 351 новый случай коронавируса
Посольство Армении в РФ в ближайшие дни организует три рейса из России в ЕреванПосольство Армении в РФ в ближайшие дни организует три рейса из России в Ереван
Власти Армении попросили Венецианскую комиссию представить мнение относительно конституционных измененийВласти Армении попросили Венецианскую комиссию представить мнение относительно конституционных изменений
Тигран Авинян: С 25 мая ношение масок в Армении станет обязательнымТигран Авинян: С 25 мая ношение масок в Армении станет обязательным
В Тавуше будут предприняты меры по охране краснокнижного леопардаВ Тавуше будут предприняты меры по охране краснокнижного леопарда
Лидер фракции Лидер фракции "Просвещенная Армения" находится в кабинете председателя Национального Собрания РА
Ильхам Алиев в очередной раз блеснул лицемерным отношением к проявлениям фашизмаИльхам Алиев в очередной раз блеснул лицемерным отношением к проявлениям фашизма
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" планирует совершить рейсы из Еревана в Воронеж и Тель-Авив
Экс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войныЭкс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны
Граждане России смогут вернуться домой рейсом Ереван-Петербург-МоскваГраждане России смогут вернуться домой рейсом Ереван-Петербург-Москва
Группа граждан РФ 29 апреля сможет вернуться из Армении на родину через территорию ГрузииГруппа граждан РФ 29 апреля сможет вернуться из Армении на родину через территорию Грузии
Авигдор Эскин: Геноцид армян - это исторический факт, но тратить силы лучше на укрепление Армении и иски против ТурцииАвигдор Эскин: Геноцид армян - это исторический факт, но тратить силы лучше на укрепление Армении и иски против Турции
Сегодня граждане Армении смогут вернуться домой из Москвы и ПитераСегодня граждане Армении смогут вернуться домой из Москвы и Питера
Нахичеванская-на-Дону армянская община сообщила о том, что новость о чартерном рейсе Ростов-Ереван тиражируется в СМИ с искажением фактовНахичеванская-на-Дону армянская община сообщила о том, что новость о чартерном рейсе Ростов-Ереван тиражируется в СМИ с искажением фактов
Поиск по дням

2013 , 2014