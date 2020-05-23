Суббота, 23 Мая 2020 17:55

АрмИнфо. Адвокатская группа Хачатрянов заявляет, что целый государственный аппарат, напрягая все свои силы, противозаконным образом перевел Гагика Хачатряна из медицинского центра "Астхик" в уголовно- исполнительное учреждение "Ереван-Кентрон", лишив его конституционного права на охрану здоровья, после чего начались манипулятивные оправдания государственных чиновников.

Об этом говорится в сообщении защиты Хачатряна, поступившем в АрмИнфо.

Адвокатская группа заверяет, что Министерство юстиции РА во главе с Рустамом Бадасяном без проверки фактов поспешили объявить, что Гагик Хачатрян якобы выписан из медцентра "Астхик" по решению центра. Защита обвинила Минюст в искажении фактов, и их неполном представлении. "Согласно документу, выданному медицинским центром "Астхик", Гагик Хачатрян выписан на основании решения №Е-863 директора государственной некоммерческой организации "Уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Кентрон". Повторяем: его выписали не с выздоровлением, а на основании решения директора государственной некоммерческой организации. Причем, согласно заявлению министра выписка имела место в 16:00, однако сотрудники уголовно-исполнительное учреждения МЮ РА и врач государственной некоммерческой организации "Уголовно-исполнительный медицинский центр", вероятно, каким-то образом предчувствуя все это, прибыли в МЦ с целью принудительного перемещения Гагика Хачатряна еще к 14:00", - сообщили адвокаты.

Защита добавила, что вышеупомянутые должностные лица сообщили медперсоналу больницы, что Гагика Хачатряна переводят в другое место с целью продолжения необходимого лечения, однако на самом деле его собирались перевести и перевели в уголовно-исполнительное учреждение, что выяснилось после вмешательства адвокатской группы. "То есть, мы констатируем, что арестованный пациент может быть выписан из больницы в трех случаях: по желанию пациента, в случае выздоровления пациента, по требованию должностных лиц МЮ РА", - отметила защита, добавив, что Хачатряну необходимо не только хирургическое лечение стеноза шейного отдела позвоночника, но и показано продолжать терапевтическое и реабилитационное лечение - кинезитерапию, и он не мог просить о выписке.

"Получается, что выписка Гагика Хачатряна должна была произойти по требованию компетентного органа. Именно с целью выяснения этого обстоятельства мы подали соответствующий запрос в медицинский центр <Астхик>, откуда нам ответили в письменном виде, что в связи с выпиской Гагика Хачатряна был направлен запрос в государственную некоммерческую организацию <Уголовно-исполнительное медицинский центр> МЮ РА, после ответа на который будет ясен вопрос выписки пациента. На данный момент, по состоянию на 22.05.2020 г. в 18:36 инициативы и указания на выписку нет", - добавила защита, указав на игнорирование их просьбы, перед перемещением выяснить в медицинском центре, выписан ли Гагик Хачатрян на момент перемещения или нет. "И после всего этого министерство юстиции РА заявляет, будто государственные должностные лица не заинтересованы в перемещении Гагика Хачатряна в уголовно- исполнительное учреждение.

И напоследок следующий вопрос: почему сотрудники министерства юстиции РА еще 22 января 2020 года, опять-таки незаконно, прервали лечение Гагика Хачатряна в медицинском центре <Астхик> и перевели его в уголовно-исполнительное учреждение? Почему директор государственной некоммерческой организации <Уголовно- исполнительное медицинский центр> МЮ РА еще 30.03.2020 года в письме за №Е-535 потребовал от главного врача МЦ <Астхик> в сжатые сроки обсудить завершение стационарного лечения Гагика Хачатряна и возможность продолжения лечения в амбулаторных условиях, в случае необходимости? Что было явным давлением государственного органа на медицинский центр с целью прекращения лечения Гагика Хачатряна, на основании чего адвокат Гагика Хачатряна еще 01.04.2020 года в письменном виде попросил директора государственной некоммерческой организации воздержаться от ненадлежащего вмешательства в процесс лечения Гагика Хачатряна, а также от оказания непрямого давления на гражданский медицинский центр с целью прекращения его лечения", - заключили в адвокаты Хачатряна.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Министерство юстиции РА накануне сообщил, что подписанный врачами оригинал документа о выписке 22 мая в 16:00 Гагика Хачатряна был оставлен медперсоналом в кабинете директора медцентра, после чего таинственным образом исчез. Министрество также обвинило МЦ "Астхик" в заинтересовананности в содержании Гагика Хачатряна в указанном медицинском центре. "После "исчезновения" оригинального документа о выписке Хачатряна, была предоставлена другая информация, диаметрально противоположная фактам, представленным в указанном документе. Кажется, медицинский центр "Астхик" отказался от своего решения о выписке Хачатряна. В этой ситуации выглядит как минимум сомнительным то, как решение врачей­специалистов о выписке могло так внезапно измениться", - заявили в Минюсте.

Гагик Хачатрян обвиняется в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Гагик Хачатрян и его родственник Карен Хачатрян (бывший сотрудник КГД) были задержаны 27 августа. Им выдвинуто обвинение по части 2 статьи 308 УК РА (Присвоение или растрата средств в особо крупных размерах) и части 2 статьи 308 УК РА (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия). Ранее он был госпитализирован в связи с проблемами со здоровьем.