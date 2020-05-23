Суббота, 23 Мая 2020 17:22

АрмИнфо.Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе назвал недипломатичным заявления главы Минздрава Армении Арсена Торосяна, усомнившегося в грузинской статистике по коронавирусу. В эфире телеканала "Рустави 2" Гамкелидзе сообщил, что был удивлен этими оценками.

Глава NCDC сомневается в том, что Торосян действительно мог сделать такое заявление. Гамкрелидзе не исключает, что журналисты неправильно интерпретировали слова министра.

"Я лично знаю Арсена Торосяна. Немного удивляет, если это заявление было сделано им в этом ракурсе. Напомню, что мы - очень близкие народы, соседи, у нас большая общая история. Немного удивительно слышать от него такие недипломатичные заявления", - заявил Гамкрелидзе. Коснувшись утверждения Торосян, что среди граждан, прибывших из Грузии в Армению, было выявлено много больных с COVID-19, в том числе водителей фур, Гамкрелидзе напомнил, что для таких случаев существует регламент "международной конвенции о соблюдении правил здравоохранения Всемирной организации здравоохранения" (ВОЗ), участниками которой являются Грузия и Армения. Как пояснил руководитель NCDC, если на территории Грузии вирус подтверждается у иностранцев, то власти проинформируют ВОЗ, а также государство, гражданином которой является инфицированный. "Исходя из этого, если были такие случаи, господин Арсен должен был уведомить Всемирную организацию здравоохранения, а также нас", - сказал Гамкрелидзе. Он также прокомментировал заявления Торосяна, касавшиеся прозрачности методологии учета смертей в Грузии. При этом Гамкрелидзе отметил, что сегодня в Грузии "тестируются все больные пневмонией во всех госпиталях и все амбулаторные обращения, где ставится диагноз пневмония".

"Он может посмотреть опубликованные нами [данные], которые публикуются на английском языке. Они есть на нашей веб-странице. В наших ежегодных статистических сборниках есть динамика пневмонии. Мы это изучили. У нас нет так называемой "избыточной смертности", которая считается одним из важных [показателей] во время этой пандемии. Она была и есть в Италии, во многих странах, где была высокая смертность. Мы смотрим на это в течение 3-4 месяцев - нет ли у нас "избыточной смертности" в сравнении с 2018, 2019, 2020 годами, в том числе от пневмонии. У нас ее нет", - добавил глава NCDC, передает Грузия-онлайн. При этом Гамкрелидзе заверил Торосояна, что, когда Национальный центр по контролю заболеваний Грузии приводит статистику по числу проведенных тестов на коронавирус, речь идет только о методе полимеразой цепной реакции (ПЦР-тестах) и экспресс-тесты, которые считаются менее точными, не учитываются. "Нет, господин Арсен. Те 46 или 47 тысяч тестов, я не помню точно наши сегодняшние данные, которые мы проводим в стране - все это ПЦР-тесты. Сюда мы не включаем несколько тысяч быстрых тестов, которые используются в медицинских учреждения", - добавил он.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Торосян касаясь ситуации с пандемией в Армении и Грузии заявил, что противоэпидемиологическая система и здравоохранение в Грузии отличается от армянской, причем не с лучшей стороны. "Грузинская здравоохранительная и противоэпидемиологическая системы значительно отличаются от армянской, причем не в хорошем смысле. Наша противоэпидемиологическая система более сильная, и это факт", - заявил он. Торосян выразил надежду, что, помимо Грузии, другие соседние страны - Россия и Иран, смогут усилить свои противоэпидемиологические системы, что важно для Армении с учетом потока въезжающих на ее территорию из данных стран граждан.

Говоря о применяемой в Грузии методологии учета больных коронавирусом, Торосян озвучил несколько вопросов. Во-первых, применялись ли в Грузии во всех случаях тестирования ПЦР-тесты, или же речь идет о быстрых тестах, которые в Армении практически не используются в связи с их низким уровнем точности? Во-вторых, проходят ли тест на коронавирус граждане, имеющие легкие симптомы ОРВИ? В третьих, входят ли в статистику по коронавирусу лица, которые скончались от пневмонии, имея при этом диагностированный COVID-19? Министр напомнил, что в Армении подобные случаи летального исхода включаются в статистику, и отдельная статистика ведется также по больным COVID-19, которые скончались от других заболеваний. Как заметил Торосян, редко какие страны могут сравниться с Арменией по принципу прозрачности информации по коронавирусу.

"Информация к размышлению: когда мы тестируем въезжающих из Грузии в Армению водителей, то во многих случаях диагностируется коронавирус. Так можно ли считать, что в Грузии действительно в день выявляется 1-2 случая коронавируса, или же в действительности не все случаи COVID-19 выявляются и включаются в статистику", - вопрошал министр. Он также задался вопросом касательно того, удастся ли Грузии, а также другим странам, сохранить нынешние показатели в условиях туристического потока. Согласно данным Минздрава Армении, по состоянию на 23 мая число выявленных случаев заражения COVID-19 в стране составляет 6302. Из них выздоровели 2 936 человек, скончались 77. Активными остаются 3 257 случая. В Армении проведено в общей сложности 49 080 тестов.

На территории Грузии коронавирус был подтвержден у 728 человек. Из них выздоровели 508 пациентов - это почти 70% от всего числа фактов, зарегистрированных по стране. Активными в настоящее время остаются 208 случаев. 12 человек с COVID-19 скончались. По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 22 мая в стране проведено более 45 707 ПЦР-тестов на коронавирус.