Суббота, 23 Мая 2020 12:29

АрмИнфо.Армия обороны Арцаха пресекла попытку диверсионного проникновения ВС Азербайджана.

Так, согласно сообщению пресс-службы АО НКР, 22 мая противник предпринял попытку диверсионного проникновения на одну из боевых позиции Армии обороны Арцаха.

"Передовые подразделения АО НКР вовремя сигнализировали о продвижении спецподразделения противника, и причинив потери, отбросили их на исходные позиции. Во время масштабной перестрелки у АО потерь нет", - отмечается в сообщении силового ведомства.

Вместе с тем, в Министерстве обороны Арцаха призвали азербайджанскую сторону воздержаться от бесперспективной тактики по искусственному обострению ситуации. "В противном случае, вся ответственность за напряженность на передовой ляжет на азербайджанскую сторону", - подчеркнули в АО НКР.