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 Пятница, 22 Мая 2020 21:33
Карина Манукян

Выписка Гагика Хачатряна из больницы переросла в детeктивную историю

Выписка Гагика Хачатряна из больницы переросла в детeктивную историю

АрмИнфо.Исчез оригинал документа медцентра <Астхик> о выписке экс-главы Комитета госдоходов  РА Гагика Хачатряна. Об этом сообщает Минюст РА, комментируя заявления адвокатов Хачатряна о том, что его пытаются якобы силой доставить из больницы в уголовно-исправительное учреждение.

Согласно министерству, подписанный врачами оригинал документа о выписке 22 мая в 16:00 Гагика Хачатряна был оставлен медперсоналом в кабинете директора медцентра, после чего таинственным образом исчез. <Обращаем внимание медицинского центра <Астхик> на то обстоятельство, что, несмотря на <исчезновение> оригинального документа, его фотокопия находится в ведении ГНКО <Центр уголовно-исполнительной медицины> и Уголовно-исполнительной службы. Последние, на основании надлежащим образом составленного и подписанного документа, будут осуществлять процесс перевозки Гагика Хачатряна.

В подобных условиях более чем разумно предположить, что МЦ <Астхик> заинтересован в содержании Гагика Хачатряна в указанном медицинском центре. После <исчезновения> оригинального документа о выписке Хачатряна, была предоставлена другая информация,  диаметрально противоположная фактам, представленным в указанном документе. Кажется, медицинский центр <Астхик> отказался от своего решения о выписке Хачатряна. В этой ситуации выглядит как минимум сомнительным то, как решение врачей-специалистов о выписке могло так внезапно измениться>, - отмечает министерство.

Гагик Хачатрян обвиняется в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Гагик Хачатрян и его родственник Карен Хачатрян (бывший сотрудник КГД) были задержаны 27 августа. Им выдвинуто обвинение по части 2 статьи 308 УК РА (Присвоение или растрата средств в особо крупных размерах) и части 2 статьи 308 УК РА (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия). Ранее он был госпитализирован в связи с проблемами со здоровьем.

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