Пятница, 22 Мая 2020 20:51

АрмИнфо. Продолжается мониторинг за соблюдением правил безопасности в общественном транспорте в связи с COVID-19.

Специалистам по транспортной безопасности Инспекционного органа градостроительства, технической и пожарной безопасности РА в период с 18 по 22 мая осуществлен мониторинг и контроль за соблюдением правил безопасности в общественном транспорте. Были составлены и розданы путеводители руководителям организаций, осуществляющих регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, водителям такси. В качестве предварительных превентивных мер были осуществлены работы по информированию пассажиров, сотрудников автостанций и диспетчерских пунктов.

В областях страны и в Ереване сотрудники Инспекционного органа совместно с Дорожной полицией осуществили ежедневный контроль на основных дорогах, держа в центре внимания транспортные средства, которые обычно бывают перегружены. В каждой области и городе Ереван совместно с Дорожной полицией созданы мобильные группы, которые в ежедневном режиме осуществляют контроль за выполнением установленных требований.

В результате совместных контрольных работ Инспекционного органа и сотрудников Дорожной полиции был выявлен ряд нарушений, на месте осуществлены работы по оповещению и даны соответствующие указания.