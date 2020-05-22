Пятница, 22 Мая 2020 19:07

АрмИнфо.Закрытое акционерное общество "Электрические сети Армении" предупреждает, что в целях проведения профилактических работ, во избежание в дальнейшем аварий

23 мая текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

11?00-17?00 жилой дом 7 на улице Гюликевхяна в 4-ом Норкском массиве; жилые дома 50, 50а на пр. Маштоца, жилые дома 23, 23/27 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 12 на улице Свачяна, жилой дом 26 на улице Свачяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 1/2 в квартале "Исаакян" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.