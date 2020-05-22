Пятница, 22 Мая 2020 17:31

АрмИнфо. Омбудсмен Армении сожалеет, что омбудсмен Азербайджана выступает с откровенно политическими высказываниями. Об этом говорится в заявлении офиса омбудсмена Армении, в ответ на заявление Уполномоченного по правам Азербайджана Сабина Алиевой.

Защитник прав человека Армении отметил, что Алиева исказила его, но Татоян воздержится от политических оценок, учитывая тот факт, что подобное не подобает структурам по защите прав человека. Также омбудсмен Армении выражает сожаление, что Уполномоченный по правам человека Азербайджана для встречи между двумя структурами по правам человека выдвигает политические предусловия, таким образом, следуя по той политической линии, которые проводят власти АР.

Защитник прав человека Армении надеялся, что омбудсмен Азербайджана мог бы принять новые подходы сотрудничества с применением известных международных принципов и стандартов в области прав человека, однако, выступление с позиции не отличающейся ни на одну букву от официальной политической пропаганды, демонстрирует, что в этом вопросе нет никаких изменений.

<Защита прав человека носит универсальный характер, и права граждан Арцаха должны быть защищены вне зависимости от разногласий вокруг политического статуса данной территории. На территории Арцаха проживают женщины, дети, пожилые люди, а также граждане, имеющие инвалидность. Таким образом, лишение их права на защиту, противоречит международному принципу защиты прав человека. Хотелось бы еще раз отметить, что при обсуждении вопросов о защите прав, должен участвовать также Защитник прав человека Арцаха. Так как вопросы, касающиеся защиты прав человека не могут быть связаны с каким-либо политическим фактором>, - подчеркивается в заявлении омбудсмена Армении.

Отметим, что омбудсмен Армении в ходе представления отчета омбудсмена за 2019 год в Национальном Собрании Армении Арман Татоян

отметил, что права человека являются общими для всех и армяне, проживающие на территории Арцаха, должны быть защищены, все зависимости от территориального статуса или политических процессов. Это весьма известная идея, которая международного принципа прав человека - status neutral. Более того, Татоян ответил на вопрос одного из депутатов парламента, видит ли омбудсмен Армении возможности сотрудничества с Уполномоченным по правам человека Азербайджана. Омбудсмен, в частности, подчеркнул, что он еще не встречался с Уполномоченным по правам человека АР, но готов встретиться с коллегой в рамках международных встреч. Иными словами, омбудсмен Армении выразил готовность встретиться со своим азербайджанским коллегой. Защитник прав человека Армении отметил, что ему кажется верным, чтобы в международных обсуждениях, права армян, проживающих на территории Арцаха, представил омбудсмен НКР.

<После выступления Татояна Уполномоченный по правам человека Азербайджана, Сабина Алиева выступила с официальным заявлением, в котором выступила с неприсущими для защитника прав человека, политическими комментариями. Она процитировала официальную позицию властей Азербайджана по карабахскому вопросу, коснувшись также деятельности Минской группы ОБСЕ, заявив, что политическим решением карабахского вопроса. Она использовала фразы как <генерирующая агрессия> и <ненависть>. Более того, Уполномоченный по правам человека Азербайджана оскорбила Армана Татояна, заявив, что омбудсмен Армении <примитивными методами превращает правовые вопросы в объект политических манипуляций и в дешевое шоу>. После чего, Алиева заявила, что переговоры с омбудсменом Армении возможны только <после того, как факт оккупации будет устранен>.